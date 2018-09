Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre

Ancora caldi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 : la situazione oggi 12 dicembre : Una delle questioni più calde in ambito smartphone da un mese a questa parte si riferisce agli ormai noti problemi Instagram, soprattutto in relazione a specifici device come il cosiddetto Samsung Galaxy S7. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, risalente allo scorcio finale del mese di agosto, è indispensabile concentrarsi sulle recenti novità che possiamo riepilogare per i nostri lettori oggi 12 settembre. Come stanno le cose in questo ...

Samsung Galaxy J6+ compare online : svelato completamente il suo design : Samsung è pronta a proporre ai consumatori di tutto il mondo un nuovo smartphone di fascia bassa: si chiama Samsung Galaxy J6+ e, […] L'articolo Samsung Galaxy J6+ compare online: svelato completamente il suo design proviene da TuttoAndroid.

Ecco come disattivare in modo permanente Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 : Da Zack Nelson del canale JerryRigEverything di YouTube arriva una soluzione permanente per disabilitare il pulsante Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Ecco come disattivare in modo permanente Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Promo Samsung : Acquista un Galaxy Note 9 e ricevi una microSD da 512GB : Nuova Promozione di Samsung per incentivare le vendite del Galaxy Note 9 distribuito in Italia con in regalo un microSD fino a 512GB se registri il dispositivo su Samsung Members Promo Samsung: Acquista un Galaxy Note 9 e ricevi una microSD da 512GB Dal 10 settembre al ottobre 2018, chi acquisterà il nuovissimo phablet Samsung Galaxy Note […]

Il piccolo “mistero” di My Emoji Maker su un Samsung Galaxy Note 8 : presto in arrivo per tutti? : Sembra che una delle funzioni esclusive dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy Note 9 stia per arrivare su Galaxy Note 8 L'articolo Il piccolo “mistero” di My Emoji Maker su un Samsung Galaxy Note 8: presto in arrivo per tutti? proviene da TuttoAndroid.

Promo Samsung : Acquista un Galaxy Note 9 e ricevi una microSD da 512GB : Nuova Promozione di Samsung per incentivare le vendite del Galaxy Note 9 distribuito in Italia con in regalo un microSD fino a 512GB se registri il dispositivo su Samsung Members Promo Samsung: Acquista un Galaxy Note 9 e ricevi una microSD da 512GB Dal 10 settembre al ottobre 2018, chi acquisterà il nuovissimo phablet Samsung Galaxy Note […]

Samsung Galaxy Note 9 in arrivo anche nella colorazione Silver : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe arrivare a breve in una nuova colorazione Silver: dovrebbe debuttare negli USA, ma non escludiamo possa essere commercializzato anche in Italia. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 in arrivo anche nella colorazione Silver proviene da TuttoAndroid.

A tutta memoria il Samsung Galaxy Note 9 con micro SD fino a 512 GB in omaggio - ecco come : Siamo in pieno periodo promozionale per il Samsung Galaxy Note 9 fresco di lancio commerciale a fine agosto. Nella giornata di ieri abbiamo riportato analizzato il concorso ufficiale che consente di vincerlo insieme ad un viaggio a Cuba. Oggi ci ritroviamo ad analizzare una nuova iniziativa della divisione italiana che fino al prossimo 4 ottobre permetterà di ottenere di assicurarsi in regalo una scheda micro SD in abbinamento all'acquisto del ...

A tutta memoria il Samsung Galaxy Note 9 con micro SD fino a 512 GB In omaggio - ecco come : Siamo in pieno periodo promozionale per il Samsung Galaxy Note 9 fresco di lancio commerciale a fine agosto. Nella giornata di ieri abbiamo riportato analizzato il concorso ufficiale che consente di vincerlo insieme ad un viaggio a Cuba. Oggi ci ritroviamo ad analizzare una nuova iniziativa della divisione italiana che fino al prossimo 4 ottobre permetterà di ottenere di assicurarsi in regalo una scheda micro SD in abbinamento all'acquisto del ...

Il Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di sicurezza di settembre - il Samsung Galaxy Xcover 4 l’update ad Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy J5 (2017) e il Samsung Galaxy Xcover 4 ricevono due importanti aggiornamenti. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Il Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di sicurezza di settembre, il Samsung Galaxy Xcover 4 l’update ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Già si parla del Samsung Galaxy Note 10 : primissimi rumors all’orizzonte : Oggi vogliamo parlarvi del Samsung Galaxy Note 10, o per la verità ci vediamo costretti a farlo vista la divulgazione dei primi rumors che lo riguardano. Il phablet di prossima generazione è distante anni luce da noi, visto che il Note 9, l'ultimo annunciato, ha praticamente un mese di vita. La fonte coreana 'TheBell' ha diffuso queste primissime indiscrezioni, affermando che lo sviluppo del dispositivo è appena partito. Siamo ancora ad una ...

Sviluppo al via per Samsung Galaxy Note 10 - nome in codice “Da Vinci” : Lo Sviluppo di Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe già essere iniziato secondo un report proveniente dalla Corea del Sud. La stessa fonte riporta che il nome in codice del nuovo phablet risulta "Da Vinci". L'articolo Sviluppo al via per Samsung Galaxy Note 10, nome in codice “Da Vinci” proviene da TuttoAndroid.

Samsung Summer Note9 : in palio Galaxy Note 9 e una vacanza a Cuba : Al via la nuova promo Samsung Summer Note 9 che mette in palio un Galaxy Note 9 e una vacanza per due persone a Cuba: ecco come partecipare gratuitamente al concorso.Se volete un Samsung Galaxy Note 9, o andare in vacanza con la vostra persona più amata o con il vostro migliore amico dovreste partecipare al nuovo concorso Summer Note9.Summer Note9 il nuovo concorso di Samsung che vi fa vincere un Galaxy Note 9 e un viaggio a CubaSummer Note9 è ...

Samsung Galaxy Watch prezzo e arrivo in Italia : Con l’ultima produzione Samsung, nonché il Galaxy Note 9, l’azienda ha deciso di accostare al device uno smartWatch con grandi funzionalità e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.Questo orologio intelligente si chiama Samsung Galaxy Watch ed è acquistabile in due modelli diversi, uno con quadrante da 42 millimetri e uno da 46 millimetri.Samsung Galaxy Watch prezzo e caratteristicheIl cambiamento introdotto dalla azienda coreana, ha ...