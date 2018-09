Udinese : Samir rinnova fino al 2023 : ANSA, - UDINE, 12 SET - Il difensore brasiliano dell' Udinese Samir Caetano de Souza Santos ha prolungato il contratto che lo lega con la società friulana fino al 2023 . Lo annunciano in una nota ...

Udinese - Samir rinnova sino al 2023 : Udinese, il difensore Samir ha prolungato il proprio contratto col club friulano sino al 2023 Il difensore dell’Udinese, Samir, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato il club friulano con una nota sul proprio sito ufficiale. “Sono felice di avere la fiducia della società e di aver rinnovato il mio contratto -ha detto il 24enne brasiliano-. Darò il massimo in campo per aiutare i miei compagni e ...