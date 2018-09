Sam Lake produrrà una serie TV di Alan Wake

eurogamer

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Nonostante sembri chenon ne voglia sapere di espandersi con un seguito, il videogioco potrebbe arrivare sul piccolo schermo in unaTV, che vede come produttore esecutivo lo stesso Sam, director del gioco.Come riporta VG24/7 al progetto collabora anche Peter Calloway (Legion), che si occuperà della sceneggiatura e avrà il ruolo di showrunner, ma anche Tomas Harlan di Contradiction Films (Mortal Kombat Legacy, Dead Rising Watchtower), che ha svelato a Variety come lasarà mostrata agli investitori il prossimo mese. Quel che è positivo è che stando a Harlan, il progetto ha già attirato l'interesse di alcuni studi televisivi."era in fin dei conti unaTV trasformata in un videogioco", spiega Harlan. "Era la visione di Sam, fu influenzato da The Twilight Zone, Secret Window, da Hitchcock e altra cinematografia e televisione statunitense. Prevediamo ...