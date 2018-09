Salvini | «Troppi migranti | così torna la tubercolosi in Italia» Proiettile al pm che ha

Salvini : «Troppi migranti - è tornata a diffondersi la tubercolosi» : «Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e ...

Troppi stranieri in campo - Salvini commenta le parole di Mancini : 'felice che mi diano ragione' : Salvini chiede un limite al numero di stranieri ammessi in campo: le parole del ministro degli Interni ' Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un limite al numero di giocatori stranieri in campo per poter dare spazio e fiducia a tanti giovani italiani che altrimenti vengono sacrificati '. Sono le ...

Troppi stranieri in campo - Salvini commenta le parole di Mancini : “felice che mi diano ragione” : Salvini chiede un limite al numero di stranieri ammessi in campo: le parole del ministro degli Interni “Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un limite al numero di giocatori stranieri in campo per poter dare spazio e fiducia a tanti giovani italiani che altrimenti vengono sacrificati“. Sono le parole del ministro degli Interni, Matteo Salvini, rilasciate a ...

Salvini : «Troppi stranieri anche nel calcio». Il vicepremier interviene dopo la denuncia del ct Mancini : Un appello nazionale. Di più, un vero e proprio grido d?allarme che ha ricevuto l?immediato consenso di Matteo Salvini. «Prima gli italiani» ha sentenziato il ct...

Mancini e Salvini : 'Troppi stranieri in serie A' : Un grido d'allarme che ha trovato il pronto appoggio del vicepremier e ministro degli Interni Salvini: 'Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un ...

Rai - il piano di Matteo Salvini : 'Ci sono troppi canali. Si dovrà scegliere...' : Matteo Salvini vuole rivoluzionare la Rai, vuole puntare sulle testate regionali, avere almeno una rete senza pubblicità e scegliere tra canone o pubblicità: ergo, Viale Mazzini dovrà cambiare ...

Matteo Salvini : «In Rai troppi canali. Si dovrà scegliere - o canone o pubblicità» : Matteo Salvini Irremovibile sulla nomina di Marcello Foa alla Presidenza Rai, Matteo Salvini ha le idee chiare anche sul futuro del servizio pubblico. Valorizzare le realtà produttive locali, puntare sulle testate regionali, avere almeno una rete senza pubblicità e scegliere tra canone o pubblicità: il vicepremier spara proposte, fissa obiettivi. A suo avviso, anche l’azienda di Viale Mazzini dovrà cambiare registro. In un’intervista ...