Salvini | Travaglio | “Gli unici atti concreti fatti finora sono del M5s” Carofiglio | “Mi

Travaglio a Salvini : trasformi la Lega in un ‘movimento leggero’ come il M5S : Lo scontro istituzionale tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini [VIDEO] e la magistratura italiana è aperto. La lettera inviata al Viminale dalla procura di Palermo, letta in diretta Facebook da Salvini, che informa il ministro di essere indagato per sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti, ha dato il via ad un testa a testa tra poteri dello Stato dalle conseguenze ancora inimmaginabili. E il sequestro di 49 milioni dalle casse ...

Dalla "panza" di Calenda - a Berlusconi "Al Tappone" - fino a Salvini : "mai lavorato in vita sua". Travaglio frusta tutti - anche i 5 Stelle : E li ha attaccati per la politica sui migranti invitando Conte a dire basta. Non è che gli hanno mai dato molto ascolto. Anzi, proprio niente. Da noi funziona così. Lo sa anche lui. Il suo più Grande ...

Travaglio critica Macron : quando parla fa guadagnare consensi a Salvini : Ma perché il presidente francese Emmanuel Macron [VIDEO] continua a rilasciare dichiarazioni negative sull’operato del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini? È la domanda che si pone il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il quale, nel suo consueto editoriale, punta il dito contro l’inquilino dell’Eliseo che, con il suo atteggiamento spocchioso anti Salviniano ottiene come unico risultato una impennata di consensi in patria ...

Travaglio mette in guardia il M5S da Salvini. Ecco cosa succede : Travaglio avverte il Movimento 5 Stelle: “O si cambia o meglio staccare la spina al governo” Nel governo legastellato ci… L'articolo Travaglio mette in guardia il M5S da Salvini. Ecco cosa succede proviene da Essere-Informati.it.

Travaglio mette in guardia il M5S da Salvini. Ecco cosa succede : Travaglio avverte il Movimento 5 Stelle: “O si cambia o meglio staccare la spina al governo” Nel governo legastellato ci… L'articolo Travaglio mette in guardia il M5S da Salvini. Ecco cosa succede proviene da Essere-Informati.it.

Travaglio boccia il governo M5S con Salvini : ‘Cazzaro Verde solo contro tutti’ : Tra i molti avversari politici di Matteo Salvini [VIDEO], forse il più ostico potrebbe risultare Marco Travaglio. Nel suo editoriale di oggi, 30 agosto, intitolato ‘Tempo scaduto?’, il direttore del Fatto Quotidiano si scaglia con una veemenza quasi inedita contro il leader della Lega, accusato apertamente di voler restare perennemente in campagna elettorale e di disinteressarsi dei provvedimenti, anche positivi, presi dal governo giallo-Verde ...

Marco Travaglio sul Fatto : 'Vi racconto come si immagina il paradiso Salvini' : Già, perchè ognuno ha bisogno di nemici in politica , o nel giornalismo, in diversi casi, per avere successo.

Diciotti - Salvini : “Inchiesta boomerang - no immunità”/ Ultime notizie - Travaglio : “Indagato volontario” : Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 16:15:00 GMT)

Marco Travaglio sull'inchiesta contro Salvini : "Ha fatto di tutto per farsi indagare. Rischia di guadagnare l'aureola del martire" : "Chi s'illude di lucrare vantaggi politici cavalcando l'indagine su Salvini resterà presto deluso". Parola di Marco Travaglio, direttore de Il fatto Quotidiano, che oggi dedica il suo editoriale all'inchiesta per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale ai danni del ministro dell'Interno, per i fatti della nave Diciotti.L'iscrizione del vicepremier [...] dimostra che in Italia esiste ancora una magistratura indipendente ...

Marco Travaglio - la badilata contro Matteo Salvini indagato : 'Perché il pm fa bene' : Puntuale come il Natale e il rientro dalle ferie estive arriva l'esultanza di Marco Travaglio per l'indagine a carico di un politico di centrodestra, nel caso in questione quella contro il ministro ...

Travaglio contro Salvini : “Governo disumano e xenofobo”/ La vignetta del Fatto : "Il Ministro dell'Interiora" : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:51:00 GMT)

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il governo disumano e xenofobo”/ Caso Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Diciotti - Travaglio : "Oscurato dai 5s Salvini vuole riprendersi la scena" : Il caso della Diciotti fa uscire allo scoperto Marco Travaglio, da molti considerato un supporter neanche tanto occulto del m5s, e chiamato in causa proprio per la sua "vicinanza" ai pentastellati Segui su affaritaliani.it

Marco Travaglio - badilata alle 'magliette rosse' : il trionfo di Salvini : ... 'Avverto un rischio - scrive - quello che una bella iniziativa per non dimenticare una tragedia quotidiana che dura da anni diventi non tanto uno strumento di propaganda politica , sempre legittimo, ...