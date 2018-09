Salvini risponde a Mattarella | Ha ragione | per questo chiudo i porti

Mattarella riprende Salvini : “Nessuno sopra la legge - nanche lui!” Salvini risponde su Twitter : Botta e risposta Mattarella-Salvini, ‘Nessuno sopra la legge’. Ministro ‘L’ho rispettata’ “Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Non sono quindi chiamati a seguire gli orientamenti elettorali, ma devono applicare la legge e le sue regole“. Così il presidente Sergio Mattarella alla Camera ...

Mattarella risponde a Salvini<br>"Nessuno è al di sopra della legge. Giudici legittimati dalla Costituzione" : Oggi a Montecitorio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola nella Sala della Lupa per ricordare i cento anni dalla nascita dell'ex Presidente Oscar Luigi Scalfaro, morto all'età di 94 anni nel 2012. Il Presidente ha approfittato di questa occasione speciale per rispondere indirettamente a Matteo Salvini, nello specifico alla diretta via FB di qualche giorno fa, nel corso della quale il Ministro ha pesantemente ...

Matteo Salvini risponde agli insulti dell'Onu : 'Non azzardatevi - ecco che roba siete' : Per Michelle Bachelet , il nuovo Alto commissario Onu, una sorta di 'Boldrini mondiale', l'Italia è razzista. Tanto razzista che l'Onu, ha annunciato la signora, invierà personale in Italia 'per ...

Salvini indagato per Diciotti : Anm risponde ad attacchi/ Ultime notizie : #complicediSalvini - boom su Twitter : Salvini indagato per Diciotti: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSalvini: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:22:00 GMT)

Magistrati - Bonafede risponde a Salvini : "Non torniamo nella seconda Repubblica" : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato l'uscita di oggi del suo collega dell'Interno Matteo Salvini contro i Magistrati di Palermo che indagano su di lui per sequestro di persona aggravato in relazione al caso dei migranti della nave Diciotti. Intervenendo su Radio Uno Rai il guardasigilli ha detto:"Il ministro dell'Interno può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. ...

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : 'Ci vuole rispetto'. Il grillino con le toghe e contro la Lega : 'Non ritengo giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto per la magistratura'. Anche il vicepremier Luigi Di Maio , così come il colLega grillino e ministro della Giustizia Alfonso ...

Salvini - riforme per rispondere a spread : "L'economia italiana è sana. Il business italiano è sano. Le riforme economiche daranno tutte le risposte che il cosiddetto mercato e i signori dello spread stanno aspettando", ha aggiunto.

Applausi per Fico alla festa del Partito Democratico : 'Non me ne frega di rispondere a Salvini' : ... Salvini smentisce intervento italiano 3 settembre 2018 Nessun commento Scuola, Bussetti: 'Mappatura satellitare 40mila edifici, più sicurezza' 3 settembre 2018 Nessun commento Economia, Bevilacqua: '...

Fico : “Non me ne frega niente di rispondere a Salvini - sui migranti M5s non andrà oltre” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di migranti e dello scontro con il ministro dell'Interno: "A me della mia difesa e di creare la polemica costantemente non mi frega assolutamente niente. Non mi frega niente neanche di rispondere a Salvini". E assicura: "Il M5s si può muovere nei limiti del contratto di governo, ma troppo al di là non si potrà più muovere".Continua a leggere

Ilaria Cucchi vuole vedere Salvini - il Ministro risponde : “Andrò a trovare la famiglia” : Ilaria Cucchi: “Dedico il film su mio fratello a Matteo Salvini”. Il Ministro: “Lo andrò a vedere e incontrerò la famiglia” La pellicola che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi è in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Ilaria Cucchi: “Chiedo al Ministro Salvini un incontro pubblico” “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ...

Salvini risponde a Macron : «Si occupi dei francesi e sia più umano ai suoi confini» Video : Il ministro dell’Interno da Venezia replica al presidente francese che lo aveva attaccato parlando di lui come un “demagogo nazionalista”