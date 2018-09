Salvini promette ' quota 100'

Riforma pensioni e Ldb2019 : Salvini promette l'avvio delle anticipate con Q100 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 5 settembre 2018 vedono emergere nuove prese di posizione dal Governo sulle opzioni di uscita flessibile dal lavoro. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato di voler rispettare la quota 100 [VIDEO] per coloro che risulteranno averne diritto ed al contempo anche i vincoli di bilancio in grado di rendere sostenibile i conti pubblici. Una posizione che potrebbe far propendere per il ricorso a ...

Salvini promette : "Avanti con le misure - stop a Fornero e flat tax" : 'Siamo persone serie, il governo nasce per durare a lungo. Gli italiani ci premiano per chiarezza e coerenza, quello di oggi è stato il primo di una serie di incontri. Abbiamo discusso su numeri, ...

Manovra - Salvini promette : «Sarà rispettosa di tutte le regole». E lo spread scende : Il vicepremier spazza i dubbi sulla Manovra del prossimo autunno: a destare allarme l’annuncio di voler portare il deficit fin quasi alla soglia del 3% in rapporto al Pil, fissata dalle regole europee

“Promette bene”. Salvini punzecchia la Boldrini per il suo nuovo progetto politico alle elezioni Europee : Nei giorni scorsi qualche avvisaglia si era ‘registrata’. E Laura Boldrini vuole provarci davvero. L’ex Presidente della Camera, in aperto contrasto con l’attuale esecutivo, nei giorni scorsi ha lanciato una provocazione via social. Unire le forze del centrosinistra sotto un unico simbolo. È questa la proposta che arriva dalla Boldrini secondo cui le: “Forze del centrosinistra debbono cogliere l’eccezionalità del ...

Salvini : 'Far west? Sì - ma contro la divisa'. E sulla Rai promette : 'Spazio a giornalisti non di sinistra' : ' Il far west? Oggi anche ai danni delle forze dell'ordine'. Matteo Salvini replica, pur non nominandolo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo intervento dal palco ...

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Salvini promette intervento nella manovra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. Salvini promette intervento nella manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Emergenza campi rom nella capitale - Raggi da Salvini che promette : 'Li chiudiamo tutti' : Vertice al Viminale tra il ministro dell'Interno e la sindaca di Roma. Appena ieri la Corte europea a bloccato uno sgombero. Salvini chiede la linea dura: 'Serve passare ai fatti' -

Salvini promette il taglio delle tasse in autunno. Checchè ne dica Bruxelles : Il vice premier Matteo Salvini, intervistato dal 'Corriere della Sera', ribadisce l'intenzione di tagliare le tasse "nella prossima manovra" e avverte che "Bruxelles deve rivedere le regole" in modo da consentire un maggior spazio di azione. "Ci hanno eletto per cambiare - sostiene - se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni, avrebbero votato in ...

Le accuse di Open arms alla Guardia costiera libica : Salvini promette un'altra verità : Da un lato la strategia umanitaria che il premier Giuseppe Conte nella sua visita alla comunità di Sant'Egidio ha in qualche modo assicurato ai rappresentanti di questo mondo impegnatissimo sul fronte dell'immigrazione. Dall'altra parte, in appena una manciata di ore, l'immagine del bambino e della mamma annegati – secondo quanto riferito dall'ong spagnola Proactiva Open arms – poiché la Guardia costiera libica li ...

Torino - il Museo Egizio invita Salvini : disgelo dopo la polemica sugli sconti agli arabi. Lui promette : "Verrò presto" : La mossa della presidente Christillin durante la finale mondiale a Mosca: il ministro accetta e conferma l'indomani via sms