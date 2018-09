' Salvini non fomenti lotta tra poveri'

Juncker telefona a Conte “Allibito da attacchi Salvini”/ Ultime notizie “Non colpa UE il crollo ponte Genova" : Ue, Juncker: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Jean-Claude Juncker insulta Matteo Salvini : 'Non aiuta l'Italia. E se da voi i ponti crollano...' : Contro Matteo Salvini , ora, anche mister Europa, il 'vizioso' Jean-Claude Juncker . In un colloquio con alcune testate europee, tra cui La Stampa , ha affermato: 'Ogni tanto rimango allibito dai ...

Valentina Pavan - l'assessore di sinistra : 'Salvini - per tua fortuna la sedia elettrica non esiste più' : ' Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro '. È subito bufera dopo l'infelice frase di Valentina Pavan, assessore all'Istruzione del comune di San Stino , Venezia, eletta ...

“Salvini - fortunato che la sedia elettrica non c’è più”/ Bufera sull’assessore Valentina Pava "Si dimetta" : “Salvini, fortunato che la sedia elettrica non c’è più”. Bufera sull’assessore Valentina Pava "Si dimetta". Nuovi insulti nei confronti del ministro dell'interno(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:12:00 GMT)

Assessora veneta contro Salvini : “Sei fortunato che non c’è più la sedia elettrica” : L'Assessora Pavan è l'autrice del commento shock su Facebook, scritto sotto un video in cui il ministro degli Interni Matteo Salvini difende la sua posizione dopo aver appreso dell'indagine avviata nei suoi confronti per la vicenda della nave Diciotti. Ora gli esponenti del Carroccio chiedono le sue dimissioni.Continua a leggere

Salvini sulla Isoardi : "E' brava - si merita il successo. Non l'ho aiutata - semmai le ho creato problemi" : Innamorato, sempre di più. Matteo Salvini parla a Radio2 della sua relazione con Elisa Isoardi e promuove il suo percorso televisivo. "E' brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà”, dice il Ministro dell’Interno nel corso del programma I lunatici. “Io non l'ho aiutata, anzi, la mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi. Confesso che se ho tre minuti la guardo in tv, anche se in cucina sono un disastro. Se ...

Matteo Salvini : “Sono geloso di Elisa e se ho tre minuti la guardo in tv. Io non l’ho aiutata - anzi” : Elisa Isoardi “è brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà. Io non l’ho aiutata, anzi, la mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi. Confesso che se ho tre minuti la guardo in tv, anche se in cucina sono un disastro. Se sono geloso? Sì…Perdonatemi“. Intervistato a “I lunatici” su Radiodue, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dedica un pensiero alla compagna, ...

Salvini : "Non ho mai aiutato Elisa Isoardi. La mia presenza l'ha danneggiata" : Due gironi fa Elisa Isoardi ha iniziato la sua nuova avventura a La prova del cuoco e il suo compagno ha voluto farle un grosso in bocca al lupo. "Oggi alle 11.30 su Rai Uno inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana", scriveva Matteo Salvini.La prima puntata è andata alla grande e la conduttrice si è pure emozionata ricevendo una sorpresa dall'amica ...

Salvini - PENSIONI : QUOTA 100 A 62 ANNI/ Ultime notizie - la Lega “Non accettiamo compromessi al ribasso” : SALVINI “PENSIONI a QUOTA 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi". Un messaggio subito agli italiani. E’ questa la missione del ministro dell’interno, Matteo SALVINI, e della Lega, in vista della prima manovra finanziaria del nuovo governo giallo-verde. Obiettivo, modificare la tanto agognata legge Fornero, ...

Salvini “INCONTRO CON BERLUSCONI NON SOLO SU PRESIDENZA RAI”/ Accordo Centrodestra su Marcello Foa e Regionali : PRESIDENZA Rai, SALVINI ottimista: "vedrò BERLUSCONI, Accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Pranzo Grillo-Di Maio-Casaleggio : non cediamo il passo a Salvini : Tornare a combattere le battaglie storiche del M5S, che devono significativamente marcare anche l'azione di governo. E dare all'esecutivo giallo-verde un forte accento movimentista, senza cedere il passo alla Lega di Matteo Salvini. Anche di questo, stando a fonti M5s, si sarebbe discusso durante la "spaghettata tra amici" consumatasi oggi in un albergo romano, tra Davide Casaleggio, Beppe Grillo, Luigi Di Maio.Un ritorno alle origini, dunque, ...

Orban : «Non accettiamo minacce». Sanzioni : M5S favorevole - no di Salvini e Fi : M5S voterà a favore delle Sanzioni all'Ungheria di Viktor Orbàn mentre la Lega e anche Forza Italia voteranno contro. Gli alleati del governo giallo-verde si troveranno...

Minniti : “Renzi? Positivo che torni nel nostro popolo. Salvini? L’Incredibile Hulk non fa più paura a nessuno” : “E’ Positivo che Renzi stia ritornando nel popolo del Pd pienamente, abbiamo bisogno di tutte le risorse del Pd. Anche del fatto che il partito si presenti unito e con le idee chiare”. Sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite de L’Aria che Tira, su La7. “Solitamente quando si perdono le elezioni” – continua – “un partito fa un Congresso. Questo deve fare il Pd. Se vogliamo sconfiggere il nazional-populismo ...