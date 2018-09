Salvini | mio compito rispondere a cittadini che chiedono aiuto

Salvini a Cernobbio : 'Bloccare il traffico di esseri umani è un mio preciso dovere' : Nonostante le vicende delicate in cui sono implicati lui e il suo partito, al suo arrivo in quel di Cernobbio, si è assistito all'ennesimo bagno di folla ad opera dei suoi sostenitori, pronti ad omaggiarlo. All'Ambrosetti di Cernobbio oggi è intervenuto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini [VIDEO], toccando molteplici argomenti, tra i quali quello del sequestro aggravato di persona in cui è coinvolto per il caso Diciotti e quello dei ...

Giorno di festa per Salvini : "Nasce mio nipote" : ' È in sala parto e non vedo l'ora di andare a conoscere mio nipote nel pomeriggio - ha detto il leader della Lega, entusiasta - per cui sono l'uomo più fortunato e felice di questo mondo '. Più ...

Salvini : «Mai parlato con un prof di mio figlio - lui non vuole che mi avvicini a scuola» : Il vicepremier alla Berghem Fest di Alzano Lombardo 4 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Gran Premio : Salvini lo vuole a Monza - Di Maio propone anche Imola : 'Monza significa identità, passione, sport, economia, business - ha aggiunto Salvini dopo la visita al box Ferrari nell' Autodromo di Monza -. Abbiamo combattuto per anni quando rischiava di sparire ...

Venezia a Isoardi premio 'Diva e Donna'. Presente anche Salvini alla cerimonia : Il premio 'Diva e donna' per il 2018 è stato attribuito a Elisa Isoardi nuova conduttrice de La prova del cuoco . Il riconoscimento, tra gli appuntamenti a margine della 75/a Mostra del cinema, è ...

Ilaria Cucchi : "Dedico il film su mio fratello a Salvini - voglio incontrarlo e fargli abbassare lo sguardo" : Ilaria Cucchi: "Dedico il film su mio fratello a Salvini, voglio incontrarlo e fargli abbassare lo sguardo"

Oliviero Toscani : "Di Maio simpatico pivello"/ Foto per Forbes : mio padre ha fotografato Mussolini - e Salvini? : Oliviero Toscani: "Di Maio simpatico pivello". Ultime notizie, Foto al ministro del Lavoro per la copertina di Forbes: "Sono libero. Matteo Salvini..."(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:47:00 GMT)

Salvini e la crisi migratoria - il Premier ungherese Orban lo elogia : 'è il mio eroe' : Nelle ultime ore si è divulgata in rete la notizia concernente l'atteso incontro del Vice-Premier e neo-Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con Viktor Orban, avvenuto nel pomeriggio di questo martedì, nel milanese. Nello specifico, il Premier ungherese si è detto entusiasta del meeting con l'esponente leader della Lega. Salvini elogiato da Orban, sulla questione 'crisi migratoria': le dichiarazioni del Premier ungherese A riempire le pagine ...

ORBAN - “Salvini mio EROE - INSIEME FERMIAMO I MIGRANTI”/ Ultime notizie Milano - Sinistra “assassino e razzista” : Salvini-ORBAN, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura. M5s si smarca, Sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:55:00 GMT)

Orban incorona Salvini "Sei il mio eroe - insieme fermeremo i migranti" : L'Italia fa un passo verso Visegrad. È una grande esibizione di reciproca simpatia e amicizia l'incontro di Milano fra il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il premier ungherese Victor ...

Salvini-Orban - patto anti-migranti. Premier ungherese : «Sei il mio eroe» : «Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: io e Viktor, ognuno nel proprio campo, stiamo lavorando per un'alleanza che escluda i socialisti. Oggi comincia un...

Orban : "Salvini è il mio eroe" Imbarazzo per Conte e Di Maio : L'incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, serve anche per "fare una conoscenza personale. Lui e' il mio eroe ed anche un mio compagno di destino". E' quanto ha affermato il premier ungherese, Viktor Orban, prima del vertice nella prefettura di Milano con Salvini stesso Segui su affaritaliani.it

Orban : l'immigrazione si può fermare - Salvini è il mio eroe | Il ministro : no lezioni da Macron : Ampia convergenza tra Budapest e Roma su come gestire i flussi migratori e su come l'Europa debba cambiare linea. Il premier: Salvini non indietreggi. Il leghista: "Macron apra Ventimiglia".