Salvini | In pensione con quota 100 a 62 anni

Salvini : in pensione a quota 100 a 62 anni. Tria : tasse - sì al taglio dell'Irpef : La cautela è d’obbligo. Ma il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non rinuncia a dire che nella legge di Bilancio potrebbe entrare il taglio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. «Ci sono allo studio diversi provvedimenti e si discute cosa fare prima». Il titolare di Via XX Settembre indica le possibili mosse in vista della manovra. L’obiettivo è un «allargamento della platea dei vantaggi, di aliquote e di semplificazione. Sui ...

Pensioni - il piano di Salvini : "Zone in Italia senza tasse sulla pensione" : Ex lavoratori che vanno in Portogallo, altri che scelgono la Spagna per passare gli ultimi anni di vita all'estero per potersi godere di Pensioni "più ricche" di quelle che si vedrebbero accreditate se rimanessero in Italia. È questa realtà l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ora si dice pronto a creare delle esenzioni fiscali ad hoc per alcune zone turistiche Italiane in modo da riportare nel Belpaese i cittadini emigrati.Sono tanti i ...