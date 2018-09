Salute | ecco il goloso alimento che mantiene elastiche le arterie

Olio EVO - ecco perché fa bene al cuore e alla Salute : Che l’Olio EVO (extra-vergine di oliva) faccia bene al cuore e alla salute cardiovascolare si sa da tempo, ma adesso sappiamo anche il motivo. Aumenta una proteina nel sangue, l’ApoA-IV, che tiene a bada le piastrine. Le piastrine sono cellule che quando si aggregano impropriamente, possono causare trombi e portare all’infarto o all’ictus. I livelli di ApoA-IV nel sangue aumentano quando si ingeriscono cibi contenenti grassi ...

“Funghi di origine sconosciuta!”. Porcini ritirati dai supermercati : ecco dove. La nota del Ministero della Salute : Ci risiamo. Come spesso accade il Ministero della Salute comunica, sul proprio sito, i prodotti che, a seguito di indagini a campione svolte dalle autorità, sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati perché ritenuti pericolosi, nocivi, non sicuri, non conformi alle norme sulla tutela dei consumatori. Si tratta, quasi sempre, di prodotti commestibili anche se, talvolta, le indagini riguardano anche creme estetiche e altri prodotti ...

La Monna Lisa di Leonardo? Aveva sicuramente problemi di Salute. Ecco quali : Quando si parla della Monna Lisa, detta anche Gioconda, il dibattito si fa sempre ‘infuocato’. Se tra italiani e francesi non scorre poi buon sangue forse è colpa di questo ‘furto’ (se così si può chiamare, ndr.). L’opera iconica ed enigmatica della pittura mondiale, il ritratto più celebre della storia nonché di una delle opere d’arte più note in assoluto, è esposto al Louvre a Parigi anziché in Italia. Il ...

Salute : perché alcune persone mangiano le unghie? Ecco 5 motivi supportati dalla scienza : perché alcune persone si mangiano le unghie? È ancora materia di dibattito scientifico, ma diversi studi hanno proposto delle spiegazioni per questo comportamento. Vediamo quali. 1. Freud sosteneva un collegamento con il sesso Sigmund Freud pensava che le persone che si mangiavano le unghie soffrivano di un disturbo della personalità orale recettiva a causa di un eccessivo allattamento al seno durante l’infanzia. Oltre a mangiare le unghie, le ...

Salute - disidratazione : ecco cosa succede al nostro cervello quando non beviamo abbastanza acqua : Il corpo umano è costituito dal 55-60% di acqua, il che fornisce un’indicazione del perché sia così importante rifornire il nostro corpo. Nonostante tutti ne siano a conoscenza, per un motivo o per un altro, spesso non si dà a questo aspetto la giusta priorità. Oltre a questi 9 segni che dimostrano che non stiamo bevendo abbastanza acqua, quando siamo disidratati, una parte del cervello si gonfia, la segnalazione neurale si intensifica ed ...

Obesità infantile : ecco il corretto stile di vita per crescere in Salute : Secondo una recente mappatura realizzata dal Joint Research Centre della Commissione Europea il 31% dei bambini italiani soffre di Obesità, dato confermato anche dai risultati del WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), che ci ha inseriti all’ultimo posto col 21% di bambini obesi o in sovrappeso, pari a uno su cinque. Non va meglio in Europa dove su 9 Paesi è obeso 1 bambino su 3. Uno scenario preoccupante che ha portato ...

Ricerca : ecco qual è “il vero killer della Salute sessuale” : Secondo una Ricerca dell’Università del Delaware, coloro che possiedono una televisione hanno il 6% di probabilità in meno di fare sesso: lo studio, pubblicato sul National Bureau of Economic Research, ha analizzato quasi 4 milioni di persone di 80 Paesi diversi. Si è scoperto che nel 2010 una persona in media ha avuto rapporti sessuali circa 3 volte al mese, rispetto alle 5 volte calcolate nel 1990: si tratta di una “stima ...

Alimentazione : ecco come il consumo di fosfati influisce sulla Salute cardiovascolare : Le moderne abitudini alimentari indicano che stiamo aumentando il consumo di fosfati, sostanze aggiunte in alcuni alimenti processati, che, per esempio, rendono spalmabili i formaggi o favoriscono la conservazione di prodotti a base di carne. Anche i cibi naturali contengono fosfati, ma l’aumento dell’utilizzo di cibi lavorati ne ha innalzato il consumo negli ultimi anni. Se si consumano maggiori quantità di fosfati negli alimenti, la pressione ...

Salute : ecco perché l’inquinamento atmosferico può essere una minaccia per i reni : È ormai risaputo che l’aria inquinata aumenti il rischio di problemi respiratori, come l’asma, e l’infiammazione di altri organi e peggiori il diabete e altre condizioni potenzialmente letali. Ora un nuovo studio dell’University of Michigan, pubblicato su PLUS ONE, ha messo in luce un’altra relazione meno conosciuta. “In maniera simile al fumo, l’inquinamento atmosferico contiene tossine nocive che possono influenzare direttamente i reni. I reni ...

Salute : ecco la dieta contro lo stress da rientro - spegne l’infiammazione : Il rientro dalle vacanze estive, se non è già avvenuto, è alle porte, e per molti spesso coincide con una sensazione di malessere generalizzato, alla base di frequenti alterazioni dell’umore: a causare questo stato potrebbe essere l’infiammazione cronica silente, i cui sintomi iniziano molti anni prima delle manifestazioni note come allergie, malumore e insonnia. Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, spiega che questa ...

«Niente sesso nelle ore calde» - ecco le raccomandazioni del segretario della Salute : I paesi di tutto il mondo hanno affrontato il problema del caldo estivo, con città come Tokyo a Montreal che hanno stabilito temperature record.

Salute : ecco la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni : Il centro studi inglese Office of Health Economics, sulla base di una serie di interviste ad esperti, ha stilato la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni: la ricerca è stata condotta in occasione del settantennale del servizio sanitario nazionale britannico, fondato nel 1948. Oltre al vaccino per il morbillo, nell’elenco troviamo quello per la polio, gli antibiotici dalla seconda alla quarta generazione, ...

Salute : smettere di fumare fa prendere peso e aumenta il rischio temporaneo di diabete? Ecco tutta la verità : Le persone che prendono peso dopo aver smesso di fumare potrebbero far fronte ad un temporaneo aumento del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, rischio direttamente proporzionale all’aumento di peso, secondo un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health pubblicato su New England Journal of Medicine. Ma indipendentemente dal peso acquisito, si possono trarre notevoli benefici per la Salute, come la riduzione del rischio di ...

Salute : la mancanza di sonno può distruggere la nostra vita sociale - ecco come : La mancanza di sonno può letteralmente uccidere la nostra vita sociale. I ricercatori dell’University of California, Berkeley, hanno scoperto che le persone che dormono poco si sentono più sole e meno inclini a dialogare con gli altri, evitando il contatto ravvicinato quasi come le persone che soffrono di ansia sociale. E ancora, questa sensazione di allontanamento rende le persone private del sonno ancora meno attraenti dal punto di vita ...