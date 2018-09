Salone di Cannes 2018 | il debutto del nuovo magnifico Dreamline 35 GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 12 settembre 2018)Yachts si presenta in grande stile aldiesibendo in anteprima mondiale il suo ultimo ed esclusivo modello motoryacht35 Il35, che debutterà in anteprima assoluta al prossimoYachting Festival, sarà un ulteriore esempio della capacità diYachts di offrire il meglio del made-in-Italy più esclusivo, realizzato in collaborazione con Team for Design di Enrico Gobbi e il con il Tecnical Department. Le eccezionali performance garantite dalla carena sviluppata da Arrabito Naval Architects, nella persona di Giuseppe Rabbito. Totalmente personalizzabile negli interni come tutti i progettiYachts, questa imbarcazione si caratterizza per un design esterno dalle linee nette e filanti e per gli eleganti quanto spaziosi ambienti interni, dove raffinati giochi di specchi regalano la sensazione di vivere ...