Sacchi | Raiola? Non lo conosco

: MILANO - ' Mi hanno dato fastidio le parole di Mino Raiola? Non conosco questa persona'. Arrigo, a margine della presentazione del Festival dello sport, taglia corto ed evita di commentare le parole dell'agente, che qualche giorno fa aveva definito 'fuso' l'ex ct della Nazionale . ' La pazienza è un merito, serve darealle persone' , ha ...

: L'ex ct risponde così al procuratore di Balotelli. "Mancini, serve pazienza. Ancelotti è un maestro, come Sarri"

: Arrigoera stato moltonei confronti di Mario Balotelli e in un'intervista ai microfoni di Radio DeeJay: "Molti giornalisti fanno apposta a chiedere di lui, il calcio è uno sport di squadra. Devo prendere giocatori che hanno l"intelligenza che vale più dei piedi. Nella mia squadra devo prendere persone con passione, anima e personalità. Tutti hanno le macchine, senza benzina nessuno va avanti. La benzina, nel calcio, è intelligenza, ...

: ... che a Radio Deejay aveva commentato così la scialba prestazione del giocatore contro la Polonia: ' Il calcio è uno sport collettivo e l'intelligenza conta più dei piedi . Quindi, per prima cosa ...

