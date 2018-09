Sacchi | ' Raiola? Non lo conosco Date tempo a Mancini'

: ANSA, - MILANO, 12 SET - "Mi hanno dato fastidio le parole di Mino Raiola? Non conosco questa persona". Arrigo, a margine della presentazione del Festival dello sport, taglia corto ed evita di commentare le parole dell'agente, che qualche giorno fa aveva definito "fuso" l'ex ct della Nazionale. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

: L'ex ct risponde così al procuratore di Balotelli. "Mancini, serve pazienza. Ancelotti è un maestro, come Sarri"

: Arrigoera stato moltonei confronti di Mario Balotelli e in un'intervista ai microfoni di Radio DeeJay: "Molti giornalisti fanno apposta a chiedere di lui, il calcio è uno sport di squadra. Devo prendere giocatori che hanno l"intelligenza che vale più dei piedi. Nella mia squadra devo prendere persone con passione, anima e personalità. Tutti hanno le macchine, senza benzina nessuno va avanti. La benzina, nel calcio, è intelligenza, ...

- Campionato fermo e quindi spazio alla Nazionale di Roberto Mancini. L’esordio ufficiale contro la Polonia ha evidenziato alcune lacune tattiche e offensive. Poca reattività in attacco e poco armonia tra i reparti. In vista della gara di domani, Mancini si affiderà al 4-3-3, ma con Belotti e Chiesa in campo dal 1′.Balotelli […] L'articolo...