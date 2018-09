Ryanair | sciopera il personale | cancellati 150 voli su 400 in Germania

Oggi scioperano i piloti della Ryanair : L’astensione dal lavoro di 24 ore riguarda Germania, Svezia, Irlanda e Belgio. Ma toccherà indirettamente anche i passeggeri italiani

Ryanair : oggi scioperano piloti - migliaia di turisti a terra : I piloti della Ryanair scioperano oggi in diversi paesi Ue, e in Germania sono circa 55 mila i passeggeri colpiti dalla mobilitazione. Lo sciopero, nell'ambito di una vertenza che dura da mesi, sulle ...

Gli 'esternalizzati' di Ryanair scioperano per essere assunti : «Proposta di assunzione per prestazioni servizi di volo come Comandante». Il contratto di lavoro vede da un lato la società Brookfield Aviation International, specializzata nella somministrazione di ...

Gli esternalizzati di Ryanair scioperano per essere assunti In tutta Europa 400 voli a terra : Oggi scioperano i piloti Ryanair in Irlanda, Svezia, Belgio, Olanda e Germania, per chiedere migliori condizioni contrattuali e retribuzioni più elevate. Tutti invocano a gran voce di diventare dipendenti della compagnia. Oltre 400 voli cancellati

Perché i dipendenti di Ryanair scioperano così tanto? : Da mesi piloti e personale di bordo chiedono che i loro contratti di lavoro siano regolati dalle leggi dei loro paesi, e non da quelle irlandesi che garantiscono meno tutele The post Perché i dipendenti di Ryanair scioperano così tanto? appeared first on Il Post.

Ryanair minaccia ritorsioni economiche contro un dipendente che ha scioperato : Ryanair ha inviato una lettera a un dipendente che opera in un importante scalo del sud Italia minacciando ritorsioni economiche e soprattutto sulla carriera in seguito alla scelta di aderire allo ...

Ryanair - domani stop di 24 ore. Ira sindacati : 'Vogliono impedirci di scioperare' : Nuovo tentativo di Ryanair di limitare il diritto di sciopero. Alla vigilia dello stop di due giorni che scatta domani in Italia, solo il 25,, Belgio, Spagna e Portogallo e per il quale la compagnia ...

Ryanair - domani stop di 24 ore - la denuncia dei sindacati : 'Vogliono impedirci di scioperare' : domani sciopero di 24 ore di piloti ed assistenti di volo Ryanair delle basi italiane, con presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino, Napoli Capodichino. A ...

Cgil e Uil contro Ryanair : vogliono impedirci di scioperare : Ciò riguarda tutte le compagnie aeree, ma ha anche un impatto negativo significativo sul turismo e l'economia spagnola'. Nella denuncia si afferma che esiste un precedente giuridico in questo caso. ...

Ryanair - i sindacati : 'Tedeschi e polacchi per sostituire chi sciopera' : Torino - Ryanair ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero mercoledì e giovedì, a causa del quale solo a Bruxelles sarà cancellato l'80% dei voli.

Ryanair sostituisce chi sciopera Denuncia choc del sindacato : Ryanair, i cui dipendenti sciopereranno il 25 e il 26 luglio, ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero. L'azienda prevede che... Segui su affaritaliani.it

"Ryanair sostituisce gli scioperanti" : 13.26 I dipendenti scioperano mercoledì e giovedi, ma Ryanair ha intenzione di chiamare in sostituzione equipaggi polacchi e tedeschi. La denuncia arriva dal sindacato belga Cne che s'interroga sulla legalità dell'operazione, in particolare sul rispetto delle ore di volo. Cne chiede alle autorità belghe di verificare il rispetto delle regole, anche alle luce di indagini aperte in Spagna e Portogallo. A causa dello sciopero, solo in Belgio sarà ...

Belgio - dipendenti scioperano e Ryanair li 'rimpiazza' con nuovi equipaggi : I dipendenti sciopereranno mercoledì 25 e giovedì 26 luglio e per ridurre l'impatto dell'agitazione Ryanair assumerebbe nuove equipaggi di rimpiazzo da Germania e Polonia. A raccontare l'intenzione ...