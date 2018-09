Ryanair | nuova rotta da Napoli per Exeter

Viaggi : Ryanair lancia una nuova rotta da Lamezia a Malta e riconferma il collegamento Crotone-Milano Bergamo : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019. Allo stesso tempo, è stata riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria ...

Ryanair - nuova stretta : il trolley dal 1° novembre si paga sempre - anche in stiva : Ancora una stretta di Ryanair sulla politica dei bagagli a mano: dal 1° novembre per il piccolo trolley si pagherà sempre, anche per imbarcarlo in stiva. Al momento, invece, in base alle...

Ryanair annuncia la nuova policy bagagli : Teleborsa, - E' ufficiale. Ryanair ha annunciato il suo piano per ridurre il costo del bagaglio registrato introducendo una più economica franchigia da 10 kg al costo di 8 euro , attualmente la ...

Ryanair annuncia la nuova policy bagagli : E' ufficiale. Ryanair ha annunciato il suo piano per ridurre il costo del bagaglio registrato introducendo una più economica franchigia da 10 kg al costo di 8 euro, attualmente la tariffa più bassa ...

Ryanair si appresta a ufficializzare nuova policy su bagaglio a mano : Da oltre 24 ore si susseguono notizie ufficiose sulla policy dei bagagli che Ryanair si accinge a introdurre, sembra con effetto dal primo novembre 2018. Le nuove regole dovrebbero riguardare ...

Ryanair lancia nuova rotta da Bologna a Londra Luton : Teleborsa, - Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta da Bologna a Londra Luton , che sarà operativa con un servizio giornaliero come parte della programmazione invernale 2018/2019. Visitatori e ...

Ryanair lancia nuova rotta da Bologna a Londra Luton : Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta da Bologna a Londra Luton , che sarà operativa con un servizio giornaliero come parte della programmazione invernale 2018/2019. Visitatori e clienti italiani ...