Ryanair | in Germania cancellati 150 voli per sciopero

Sciopero Ryanair in Germania : 150 voli cancellati - coinvolti 12 scali - : La protesta ha l'obiettivo di ottenere miglioramenti retributivi e normative di impiego del personale navigante. I clienti potranno spostare la loro prenotazione nei giorni tra giovedì 13 e sabato 15 ...

Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani - per uno sciopero dei piloti : La compagnia aerea low cost Ryanair ha cancellato 150 dei 400 voli previsti per domani verso e dalla Germania per via di uno sciopero dei piloti e del personale di volo tedesco. Lo sciopero durerà tutto il giorno. È l’ultimo The post Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani, per uno sciopero dei piloti appeared first on Il Post.

Germania - Ryanair minaccia licenziamenti se proseguono scioperi : Roma, 11 set., askanews, - Alla vigilia di un nuovo stop dei dipendenti, Ryanair minaccia licenziamenti di piloti ed assistenti di volo e chiusura di alcune basi in Germania se continueranno gli ...

Ryanair - anche la Germania aderisce allo sciopero di venerdì 10 : quasi 400 voli cancellati in Europa : Sale a circa 400 il numero dei voli che la compagnia aerea Ryanair ha cancellato per venerdì 10 agosto a causa dello sciopero indetto dai suoi dipendenti in tutta Europa. In Germania il sindacato aveva dato tempo fino al sei agosto per trovare un accordo, ma questo non è arrivato: così anche i piloti tedeschi – che sono il 10% del totale dei piloti Ryanair – hanno risposto all’appello dei colleghi in Belgio, Svezia e Irlanda. ...

Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania - Irlanda - Svezia e Belgio : venerdì 10 agosto la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair dovrà cancellare 146 voli tra quelli in programma da e per l’Irlanda, la Svezia e il Belgio e altri 250 voli da e per la Germania, a causa di una The post Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania, Irlanda, Svezia e Belgio appeared first on Il Post.

