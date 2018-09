Ryanair cancella 150 voli

Sciopero Ryanair - cancellati 150 voli su 400 da e per la Germania : Circa 150 dei 400 voli Ryanair previsti in partenza e in arrivo in Germania saranno cancellati a causa di uno Sciopero. Lo ha annunciato il direttore marketing della compagnia, Kenny Jacobs. L'...

Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani - per uno sciopero dei piloti : La compagnia aerea low cost Ryanair ha cancellato 150 dei 400 voli previsti per domani verso e dalla Germania per via di uno sciopero dei piloti e del personale di volo tedesco. Lo sciopero durerà tutto il giorno. È l’ultimo The post Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani, per uno sciopero dei piloti appeared first on Il Post.

Piloti Ryanair in sciopero : cancellati 400 voli in tutta Europa : Circa 400 i voli Ryanair cancellati in tutta Europa a causa dello sciopero di 24 ore indetto dai Piloti della compagnia irlandese in Germania, Irlanda, Belgio, Svezia e Paesi Bassi.In Germania, lo sciopero del sindacato dei Piloti Vereinigung Cockpit ha costretto Ryanair ad annullare 250 voli in dieci aeroporti, causando disagi a 42.000 passeggeri. In Belgio, le cancellazioni in programma sono 104 (82 all'aeroporto di Charleroi, 22 all'aeroporto ...

