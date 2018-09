Russia | presidente Putin | Mosca promuove sviluppo regione Estremo oriente

BieloRussia : presidente Lukashenko - sanzioni antirusse affligono anche nostra economia : Minsk, 27 ago 09:22 - , Agenzia Nova, - La Bielorussia sta avvertendo l'impatto dei problemi economici derivanti dalle sanzioni occidentali contro la Russia. Lo ha detto il presidente... , Res,

Russiagate - ex avvocato Cohen inguaia Trump/ Ultime notizie - il Presidente lo "scarica" e difende Manafort : Doppio guaio per Donald Trump: Ultime notizie. Ex avvocato Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per accuse, da Stormy Daniels al Russiagate. Scoppia caso Manafort(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Repubblica Ceca-Russia : presidente Milos Zeman chiede maggiore dialogo con Mosca : Zeman, ha detto il portavoce, è a conoscenza dei cambiamenti della politica estera degli Stati Uniti da parte del presidente Donald Trump e sollecita una più stretta cooperazione tra la Russia e l'...

La giravolta di Trump. Così il presidente americano cambia versione sulla Russia : Come abbiamo scritto su queste colonne, il presidente americano ha Così 'legittimato il modo russo di raccontare quello che succede nel mondo'. Non importa se poi Trump 'cerca di rimangiarsi quello ...

La versione di Trump è cambiata “Putin ha interferito”/ Russiagate - Helsinki - Nato : voltafaccia del Presidente : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Incontro Trump-Putin - gli Usa sotto choc per frasi su Russiagate : il presidente rettifica ma ormai è “distrupter-in-chief” : Dopo il fiasco, la marcia indietro. Donald Trump dice ora di accettare le conclusioni dell’intelligence USA sul coinvolgimento russo nelle elezioni del 2016. In una conferenza stampa convocata precipitosamente nella Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente statunitense ha clamorosamente disconosciuto quanto detto al termine dell’Incontro di Helsinki con Vladimir Putin – e cioè che il Russiagate è una “caccia alle streghe” e che la Russia ...

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Mondiali Russia 2018 : ecco come la Presidentessa della Croazia ha conquistato i cuori di tutti : Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidentessa della Croazia, ha conquistato tifosi e spettatori di tutto il mondo della finale dei Mondiali vinta dalla Francia contro la Croazia. La donna è apparsa commossa quando ha abbracciato il capitano della sua squadra, Luka Modric. Vestita con la maglia a scacchi rossi e bianchi della sua nazionale, ha sussurrato qualcosa all’orecchio dell’asso croato mentre riceveva il premio del Pallone d’Oro del torneo come ...

Mondiali 2018 Russia - Presidente Croazia : 'Squadra di leoni - scritta la storia'. Macron : 'Mercy' : Anche Andrej Plenkovic, primo ministro croato, ha voluto complimentarsi coi suoi: "Per me i nostri ragazzi sono Campioni del mondo! Hanno giocato benissimo, i francesi hanno avuto molta fortuna nel ...

Mondiali Russia 2018 - la Presidente croata si commuove : “bravi biancorossi - avete combattuto come leoni” : Presente sul palco d’onore per la premiazione, la Presidente croata si è commossa abbracciando tutti i propri giocatori Una sconfitta che non cancella l’orgoglio della Croazia e della sua Presidente Kolinda Grabar Kitarovic, comunque soddisfatta del Mondiale giocato dalla Nazionale croata. Fabio Ferrari/LaPresse Vestita con la maglia a scacchi durante la premiazione, la Kitarovic si è anche commossa nel consegnare la medaglia a ...

Mondiali Russia 2018 – Dov’è finita la galanteria? Putin - la pioggia e la presidentessa croata lasciata senza ombrello [GALLERY] : Non ci sono più gli uomini di una volta: la presidentessa croata lasciata senza ombrello sotto la pioggia durante la premiazione dei Mondiali di Russia 2018 E’ tempo di festeggiare per la Francia per il titolo Mondiale conquistato questo pomeriggio, vincendo la finale di Russia 2018 contro la Croazia. Mbappè e compagni possono festeggiare per un titolo tanto sognato e meritatissimo, al termine della competizione iridata che ha ...

Usa-Russia : presidente Colombia - Trump convinca Putin a isolare il Venezuela di Maduro : ... un legame in gran parte costruito quando era presidente Hugo Chavez, e confermato nel tempo grazie anche a intese di collaborazione su Difesa ed economia. Bogotà è tra è paesi più impegnati nella ...

Mondiali - oggi la Finale Croazia-Francia. La presidente : “grazie Russia” : Il presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic ha pubblicato sulla suo account twitter un videomessaggio in russo, in cui ringrazia la Russia per l’accoglienza e invita i tifosi russi a sostenere la Croazia nella Finale contro la Francia. “A nome dei tifosi croati – ha detto Grabar-Kitarovic – grazie alla Russia per l’accoglienza calorosa! Siete degli ottimi padroni di casa. oggi fate il tifo per la ...

Mondiali Russia 2018 – La presidentessa della Croazia è super sexy - il web se ne innamora : ma è uno scambio di persona [GALLERY] : Inquadrata più volte durante i Mondiali di Russia 2018, la presidentessa della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic, ha fatto innamorare il web: ma le foto che circolano non sono le sue Il mondo del web ha una nuova fiamma: Kolinda Grabar-Kitarovic, presidentessa della Croazia. Le telecamere l’hanno beccata più volte in esultanze sfrenate ai gol della propria nazionale, ai Mondiali di Russia 2018, e la presidentessa croata (la più ...