Ruba password Facebook del fidanzato infedele | condannata a due anni

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Gli è entrata di nascosto nel profilondogli la, per scoprire il tradimento del. Una volta scoperto, ha fatto lo screenshot delle conversazioni peccaminose e le ha inviate ad alcune amiche.Dopo il danno delle corna, anche la beffa della condanna. Già, perché la donna di Palma di Maiorca che si è intrufolata nell"account social dell"exè stataa dueper violazione della privacy e a risarcirlo con ben 12mila euro.La vicenda, raccontata del sito spagnolo 20minutos.es, risale a inizio 2016: la donna temeva da tempo che il suo ragazzo la tradisse e la gelosia l"ha portata superare il limite. Una volta scoperta la sua infedeltà è andata su tutte le furie e l"uomo ha capito che era stato scoperto in questa modo truffaldino. Al che l"ha denunciata per violazione della privacy.Le sue amiche, chiamate a testimoniare in aula, hanno ...