Romano Fenati | tessera di pilota ritirata | ecco cosa farà ora per vivere

Romano Fenati è finito sotto i riflettori, in un circolo interminabile di polemiche e critiche, dopo il suo folle gesto in pista domenica a Misano: il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno al suo collega Stefano Manzi, mettendo così in pericolo le vite di entrambi i piloti.

Motomondiale 2018 - la FMI ritira la licenza velocità a Romano Fenati : Piove sul bagnato per Romano Fenati. Dopo il licenziamento da parte del Team Snipers e le porte sbarrate dalla MV Augusta per la stagione 2019, il pilota abruzzese aveva annunciato il mattinata di aver dato l’addio definitivo al mondo delle corse. Anche volendo, tuttavia, per il momento non potrebbe tornare a correre. La Federazione Motociclistica Italiana ha infatti ritirato la tessera e la licenza velocità di Fenati, sospendendolo da ...

Romano Fenati - l'impensabile difesa. L'unico collega che sta con lui : 'Ritorna'. Cosa l'ha rovinato : Solo un pilota ha deciso di difenderlo, chiedendogli di restare nel mondo delle moto e cercare una nuova opportunità. È il catalano Joan Mir , che su Instagram ha pubblicato un post commovente per ...

Romano Fenati rivela : “Con il Motomondiale ho chiuso. Non correrò mai più” : Romano Fenati e il Motomondiale? Un capitolo chiuso. Dopo il fattaccio del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, il licenziamento dal proprio team e l’essere liquidato dalla sua futura destinazione in MV Agusta, l’ascolano deve ripartire e lo farà lontano dal mondo delle corse. Il 22enne ha preso la sua decisione e in un’intervista concessa a Repubblica, espone il suo punto di vista sull’episodio e ...

“Non arrenderti” - Mir scrive a Fenati : la lettera dello spagnolo a Romano : Joan Mir scrive a Romano Fenati dopo quanto accaduto domenica in pista Misano: la lettera dello spagnolo La carriera di Romano Fenati sembra terminata dopo quanto accaduto domenica scorsa al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno del collega Stefano Manzi, mettendo seriamente a rischio le vite di entrambi i piloti. Fenati è adesso rimasto a piedi: il team Snipers ha rescisso il ...

Moto2 - Romano Fenati : 'Basta moto - non correrò mai più. Torno in ferramenta' : A botta calda, ma con un ragionamento a monte, Romano Fenati attraverso le pagine di Repubblica fa sapere di aver chiuso con il motociclismo. L'azione su Manzi di domenica scorsa, unita alla ...

Contatto folle di Romano Fenati in Moto2 : due GP di stop : Il pilota alla guida della Kalex del team Marinelli Snipers, nel corso della gara di Moto2 [VIDEO] [VIDEO] in programma a Misano, ha avuto un momento di follia, nel quale ha affiancato il connazionale Stefano Manzi [VIDEO] [VIDEO], mentre viaggiava sul rettilineo ad una velocita' di 217 km/h, e per qualche decimo di secondo ha afferrato il freno della sua Moto, il tutto a soli tre giri dalla fine. Il folle gesto non ha avuto conseguenze, ...

Il Marinelli Snipers Team ha licenziato Romano Fenati : Il Team Marinelli ha rescisso il contratto con il pilota per il suo comportamento “antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso per

Romano Fenati - parla il big Lucio Cecchinello : 'È un ragazzo con problemi psicologici' : Il gesto di Romano Fenati ha lasciato sgomento non solo il motociclismo ma tutto il mondo dello sport. Intervistato a Radio 24 , l'ex pilota e fondatore del Team LCR Honda, Lucio Cecchinello , ha voluto dire la sua sull'episodio definendolo come 'un episodio che ha macchiato e leso l'...