Romania Under 21 | il gol olimpico di Hagi junior IL VIDEO

Canottaggio - Europei Under 23 2018 : dominio della Romania con otto ori. Tutti i risultati : Questo fine settimana si sono svolti a Brest (Bielorussia) gli Europei Under 23 di Canottaggio. Una rassegna continentale giovanile in cui l’Italia non ha però presto parte. Il medagliere è stato dominato dalla Romania che ha portato a casa un bottino di otto ori. Andiamo a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate. Nel singolo maschile si impone il rumeno Mihai Chiruta, che batte di mezzo secondo il lituano Giedrius Bieliauskas. Bronzo ...