Roma | Ruba pizza da piatto cliente ristorante e aggredisce carabiniere | arrestato

Roma : rubano furgone e provocano sinistro stradale - due arresti : Roma – Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto – con l’accusa di ricettazione in concorso – due cittadini romeni di 46 e 50 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. Poco prima i due, che viaggiavano a bordo di un furgone, dopo aver provocato un sinistro stradale alla rotonda tra via Prenestina e via Prenestina bis, si sono dati alla fuga venendo ...

Furgone rubato a Roma e intercettato a Imola : all'interno un arsenale di taser e fucili elettrici : C'era anche l'ultimo ritrovato in campo di difesa personale: un telefono cellulare perfettamente funzionante che però si trasforma in un micidiale taser, capace di scaricare ben 80.000...

Roma - choc a piazza Vittorio : donna trascinata per strada per rubarle la collana. La salvano i carabinieri : Un cubano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma piazza Dante subito dopo aver tentato di ...

Roma - ladro nel teatro Santa Chiara : preso mentre ruba nel camerino del soprano : Approfittando dell'assenza del soprano, che si stava esibendo sul palco, un uomo si è introdotto furtivamente nel suo camerino e ha portato via il suo portafogli. In manette, con l'accusa di furto ...

Giallo a Roma : auto rubata insegue ed investe un'anziana - grave la donna : Giallo a Roma. Alla Balduina - area urbana del Municipio Roma XIV appartenente al quartiere Trionfale ed adagiata sul versante meridionale di Monte Mario - una donna di settanta anni è stata investita e schiacciata da un'auto, risultata rubata. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. La macchina, una Opel Astra, invece, è stata ritrovata bruciata poco lontano dal luogo dell'incidente. La vicenda, riportata ...

Roma : In auto con pistola rubata - un arresto : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza hanno arrestato un Romano di 34 anni, con precedenti, con le accuse di porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. L’uomo si trovava a bordo dell’auto, condotta da un suo amico, insieme ad altri conoscenti quando e’ stata fermata per un controllo mentre stava percorrendo via Matteo Civitali: durante le verifiche, il 34enne e’ parso molto agitato, motivo per ...

Roma : Deruba turista in un ristorante - arrestata 28enne : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato una 28enne cilena per furto aggravato. I militari hanno riconosciuto la donna, gia’ nota perche’ sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati, in via del Portico di Ottavia e hanno deciso di tenerla d’occhio. Poco dopo l’hanno seguita all’interno di un ristorante li’ ubicato e l’hanno sorpresa ...

Roma - 13 nomadi del River sfrattati dal centro accoglienza di via Ramazzini : rubavano nel magazzino : Allontanati perché sospettati di aver rubato nel magazzino della Croce Rossa. Protagonista una famiglia rom di 13 persone, 10 i figli, che era stata portata al centro Better Shelter di via Ramazzini ...

Roma : Derubano turista mentre osserva cartina - 3 arresti : Roma – I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato tre nomadi, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, sorpresi a derubare un turista in via delle Fornaci. Impegnati in un servizio in abiti civili, i Carabinieri hanno notato i due fratelli di 24 e 27 anni, circondare la vittima, seduta ai tavolini di un bar e distratta ad osservare la mappa di Roma, per sfilargli lo ...

Roma - rubavano in Tribunale e rivendevano merce a cinesi : incastrati impiegati della derattizzazione : Erano stati ingaggiati per effettuare interventi di derattizzazione negli uffici della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Invece, nel corso di due anni, hanno messo a segno decine di furti all'...

Legato al letto e derubato da chi gli affittava la stanza : denunciati in 4 a Roma : Legato in un letto e rapinato di 3 mila e 500 euro. Ma non solo. Inizialmente scambiato per rapinatore dalla polizia di stato chiamata a intervenire in un palazzo, nel quartiere romano dell’Alessandrino, dove era segnalata la presenza di un ladro. ...

Roma - affittuario legato al letto e derubato dai padroni di casa : quattro arresti : Lo hanno immobilizzato ad un letto, lo hanno rapinato di 3.500 euro, poi uno del gruppo ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un ladro in casa e cercando così di apparire come vittima del furto.