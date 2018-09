Roma | revocato sciopero operatori Ama programmato per venerdì

romadailynews

(Di mercoledì 12 settembre 2018)loin programma venerdi’ 14 settembre. Si e’ conclusa positivamente la vertenza tra Ama, Campidoglio e i sindacati Fp Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Secondo quanto si apprende, l’accordo prevede che la modifica alla delibera 52, con cui si garantisce che non ci sara’ alcuna esternalizzazione dei servizi attualmente in Ama, andra’ in Aula Giulio Cesare entro la fine del mese. Per quanto riguarda la delibera 58, relativa allo sblocco del turn over, l’intesa da’ il via libera all’inizio delle procedure di assunzione del primo blocco, nelle more dell’approvazione della delibera 58, che il Comune si e’ impegnato a modificare entro ottobre. Entro il 30 settembre, inoltre, il Campidoglio dara’ mandato ad Ama di iniziare le procedure selettive che riguarderanno circa 120 persone, prettamente ...