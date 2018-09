Roma Presentato il nuovo bando di Servizio Civile Volontario

La pesca di Pesca di Leonforte IGP - unica e sostenibile : l’orgoglio di Sicilia presentato ieri a Roma : Una tecnica di coltivazione unica e totalmente sostenibile, una produzione media annua di circa 800 tonnellate, e di queste solo poco più della metà destinata a diventare IGP. E’ stato partendo da queste premesse, che la Pesca di Leonforte IGP, una delle eccellenze dell’agroalimentare made in Sicilia si è resa protagonista ieri a Roma presso la sede di AICIG, Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, di una conferenza stampa ...

'Barbari. La scoperta degli altri' - Festival del Medioevo 2018 presentato a Roma : ... è un incontro a ingresso libero che mette in contatto il mondo accademico e la vasta platea degli appassionati in cinque giorni densi di appuntamenti culturali, mostre, esibizioni e spettacoli. Una ...

Presentato a Roma il libro e il film ”Prigioniero della mia libertà” : Il 6 giugno scorso all’Isola Tiberina e’ stato Presentato il libro e il film ”PRIGIONIERO della MIA LIBERTA’, scritto e diretto dallo stesso regista del film ”Rosario Errico. La serata e’ stata aperta da un convegno, la tematica trattata e’ stato ”l’errore giudiziario”, che ha visto la partecipazione di personaggi illustri della giustizia e della politica, ricordiamo qualche ...

Reinserimento detenuti : presentato Mi riscatto per Roma : Si rinnova la collaborazione tra Roma Capitale e Ministero della Giustizia per i progetti di Reinserimento socio-lavorativo in “lavori di

Roma - ufficiale lo svedese Olsen : presentato in stile Ikea... : Roma - Sfumato Malcom la Roma annuncia comunque un nuovo acquisto: si tratta del portiere Robin Olsen che arriva a titolo definitivo dal Copenaghen a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni di ...

Presentato oggi il Rock in Roma Summer Fest : Rock in Roma e Roma Summer Fest, le due kermesse di punta della Capitale, si uniranno per dare vita nell’estate 2019 ad un unico grande Festival diffuso sul territorio cittadino. Una co-produzione Fondazione Musica per Roma – The Base che ha l’obiettivo di rendere Roma una grande città della musica in cui cinque tra le location più belle della capitale faranno da palcoscenico ai concerti di grandi big italiani e internazionali: la cavea ...

Ant-Man and The Wasp presentato oggi a Roma : Questa mattina a Roma, Paul Rudd ed Evangeline Lilly hanno presentato alla stampa il nuovo film Marvel Ant-Man and The Wasp. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il film ha già incassato circa 300 milioni di dollari al box office mondiale. Ant-Man and The Wasp arriverà nelle sale italiane il 14 agosto. Domani 20 luglio i due supereroi saranno ospiti della giornata di apertura della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si ...

Presentato a Roma (sì - a Roma) il poster del GP d’Italia 2018 : È stato Presentato questa mattina a Roma, nella sede dell’ACI, il poster ufficiale del GP d’Italia 2018, che si terrà all’Autodromo di Monza dal 31 agosto al 2 settembre 2018. Angelo Sticchi Damiani – Presidente dell’Automobile Club d’Italia – e Giuseppe Redaelli – Presidente di Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA – hanno svelato il progetto […] L'articolo Presentato a Roma (sì, a Roma) il poster del GP ...

Gli Incredibili 2 presentato a Roma dalle doppiatrici Bebe Vio e Amanda Lear - Best Movie : È ispirato alle signori prepotenti della moda come Anna Wintour , che sanno tutto meglio di tutti, è molto divertente e dà del « darling!» a tutti come si fa nel mondo della moda. Non mi aspettavo ...

Presentato il 6° Rally di Roma Capitale : E’ stato Presentato oggi presso la sede dell’Automobile Club d’Italia alla presenza del presidente Angelo Sticchi Damiani il 6° Rally di Roma Capitale, in programma dal 19 al 22 luglio. Angelo Sticchi Damiani: “La presentazione ufficiale del Rally di Roma non a caso si svolge quest’anno nella sede dell’Automobile Club d’Italia come segno dell’importanza che […] L'articolo Presentato il 6° Rally di Roma Capitale sembra ...