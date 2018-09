Roma | Il 13 settembre a Castel Sant’Angelo ultimo appuntamento per Sere D’Arte

Roma : Il 23 settembre il market italiano più importante dedicato allo streetwear : Kickit svela le regole dell’urban style all’Atlantico. Tra gli ospiti il rapper Amir Issaa e gli influencer. Roma – Domenica 23 settembre Kickit il market italiano, ideato da Fabrizio Efrati, dedicato alle sneakers e all’abbigliamento urban approda all’Atlantico, il tempio degli eventi live della Capitale. Dalle 11 alle 21 appassionati, resellers, youtubers, e tanti volti noti dei social si incontreranno alla ricerca ...

Incontro Pubblico a Bassano Romano : Venerdi 14 settembre dalle 16.00 alle 20 : 00 : Incontro Pubblico a Bassano Romano Venerdi 14 settembre dalle 16.00 alle 20:00 Monastero di San Vincenzo Via San Vincenzo 88 (Strada Prov.Bassanese) Saranno presenti vari relatori Ci saranno vari collegamenti Skipe con Tecnico Ambientalista, Cittadini dell’Amiata Si parlerà dei seguenti argomenti: Cava di Bassano Romano a poca distanza dal Fiume Mignone Un progetto di un Impianto di recupero rifiuti inerti località aiole, ...

US ACLI Roma : Il 15 settembre ‘porte aperte’ alla piscina ‘Fabio Gori’ di Corviale : ROMA – Sabato prossimo, 15 settembre 2018, anche la piscina Comunale Fabio Gori, via dei Rinuccini 75, in zona Corviale a ROMA, aderirà alla prima edizione della Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo” promossa dall’Unione Sportiva delle ACLI. Il 15 settembre, dunque, alla piscina “Fabio Gori”, gestita dall’US ACLI ROMA – uno dei luoghi simbolo nella Capitale dell’integrazione attraverso ...

Roma : Sabato 22 settembre torna il ‘Miglio di Roma’ : Roma – Organizzata da ASD Atleticom, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione Romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Giunta alla 3^ edizione (la 415^ del Palio dei Berberi), il Miglio di Roma è la ...

Raggi : Roma non dimentica vittime attentato 11 settembre 2001 : Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha preso parte stamani, in piazzale di Porta Capena, alla cerimonia in ricordo delle vittime dell’11 settembre 2001. “Diciassette anni fa l’America e New York furono colpite al cuore- ha affermato Raggi-. Roma non dimentica questa tragedia”. L'articolo Raggi: Roma non dimentica vittime attentato 11 settembre 2001 proviene da RomaDailyNews.

Roma : “Paolo Poli è…” : Mostra multimediale al Teatro Valle dal 20 settembre al 4 novembre : Roma ricorda Paolo Poli, il suo genio, la sua storia e la sua arte al Teatro Valle che per l’occasione sarà interamente invaso da sue scene, costumi e video. Una Mostra, o meglio un grande album nel quale calarsi dal vivo, nel foyer, in platea e sul palco del Teatro dal 20 settembre al 4 novembre. Un percorso visivo lungo i sessant’anni della sua carriera teatrale, testimoniato da immagini di preziosi spettacoli, allestimenti pittorici, ...

Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a Roma : Sciopero Scuola martedì 11 settembre 2018 – piazza Montecitorio Roma Le motivazioni dello Sciopero I docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di Scuola, dall’infanzia fino alla Scuola superiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retRomarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Meteo Roma : Le previsioni per il 12 Settembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo asciutto per tutta la giornata, con sole prevalente specie in mattinata e al pomeriggio. Nel Lazio giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con ampi spazi di sereno. Meteo Roma: Le previsioni per domani 12 Settembre 2018 Tempo asciutto per tutta la giornata, con sole prevalente specie in mattinata e al pomeriggio. Nuvolosità in aumento a partire dalla sera ma sempre senza ...

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della manifestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...

Nations League 2019 - non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia - Serbia-Romania 2-2. I risultati di oggi (10 settembre) : Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in Rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei ...

Live Cinema Festival : “Vedi i suoni - ascolta le immagini” - dal 20 al 23 settembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma : Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance Live di spettacoli audio visual. Dal 20 al 23 settembre torna la V° edizione del Live Cinema Festival: 11 nazioni coinvolte, 8 Live Cinema performance inedite o presentate per la prima volta ...