Roma | Già ai domiciliari rapina casse Cup ospedale | denunciato

L’Aquila - cadono pezzi di calcestruzzo sul viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-Teramo : Alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante il viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-Teramo, nel tratto che attraversa L’Aquila, si sono staccati finendo in via Gabriele Rossetti, arteria che si trova nel quartiere omonimo il viadotto. Non ci sono stati feriti e la strada è stata chiusa. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco che sono entrati in azione con cinque unità e con l’ausilio ...

CONTE NON RINUNCIA CATTEDRA UNIVERSITÀ/ Concorso Roma - “rinviato test inglese” : Giarrusso “io no responsabile” : CONTE non ha RINUNCIAto al Concorso in UNIVERSITÀ La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:45:00 GMT)

Archeologia : restauro dell’affresco della Villa Romana di Settefinestre [FOTO] : Il restauro dell’affresco della Villa Romana di Settefinestre è stato realizzato nell’ambito del progetto FAI “Puntiamo i Riflettori”, avviato già da qualche anno, in collaborazione con il Comune di Orbetello e la Soprintendenza Archeologia della Toscana. L’affresco è stato recentemente restaurato dalle restauratrici Eugenie Knight, Gabriella Gaggi e Lidia Rissotto nella ex Polveriera Guzman messa a disposizione dal Sindaco di Orbetello. Sponsor ...

Catanzaro - saluto Romano al funerale del neofascista Ferdinando Giardini : Come accaduto nelle scorse settimane per il sardo Gianpiero Todini anche per il calabrese Ferdinando Giardini, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, alcune decine di nostalgici hanno fatto il saluto romano.Continua a leggere

Roma - svaligiano farmacia con l'autoariete : arrestato e già libero. Guarda le incredibili immagini : Condannato a due anni per aver assaltato una farmacia e picchiato un finanziere. Ma dopo il processo, come scrive Marco Carta su Il Messaggero, subito rimesso in libertà. Non sono passate...

Maher passa e chiude : vince a Roma e il Global Champions Tour è già suo : Roma - È Ben Maher il re della tappa Romana del Longines Global Champions Tour . Il cavaliere britannico in sella al sauro olandese Explosion W , 9 anni, pochi per un saltatore impegnato in gare di ...

Roma - mangiano funghi e si sentono male : intera famiglia in ospedale - : Sei persone sono state ricoverate in gravi condizioni. I funghi erano stati prelevati venerdì nella zona dei Castelli Romani

Mondiali di volley al via domenica a Roma con Italia-Giappone : 'Finalmente si gioca'. Gli azzurri del volley lo dicono tutti e il giorno buono adesso è davvero dietro l'angolo. Il Mondiale in casa comincia domenica alle ore 19,30 contro il Giappone nell'...

Mondiali di Pallavolo - due giorni all’esordio dell’Italia : domenica il debutto a Roma contro il Giappone : La Nazionale italiana esordirà domenica contro il Giappone, l’obiettivo è quello di iniziare con una vittoria la rassegna iridata Mancano appena due giorni all’esordio della Nazionale Maschile nei Campionati del Mondo. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini dopo l’ultimo test match giocato a Siena ieri nel tardo pomeriggio, sono a Roma dove domenica sera alle ore 19.30 affronteranno il Giappone nell’ouverture del grande evento atteso dal ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - rilevati “spostamenti e lesioni” : Durante il temporale di questa mattina – spiega la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali – un fulmine ha colpito lo spigolo nord-occidentale del basamento in granito che sostiene la statua equestre di Garibaldi al Gianicolo. I tecnici della Sovrintendenza Capitolina, accorsi immediatamente sul posto, con l’ausilio di una piattaforma aerea, hanno rilevato “delle lesioni e lo spostamento dei blocchi sul prospetto nord ...

Tempesta di fulmini a Roma : danneggiato il basamento della statua di Garibaldi al Gianicolo : Alcuni pezzi del basamento della statua a cavallo di Giuseppe Garibaldi al Gianicolo sono crollati questa notte colpiti da un fulmine che ha trapassato la statua. Su segnalazione di un cittadino alcune pattuglie si sono recate sul luogo per accertare il danno. L'area interessata, per motivi di sicurezza è attualmente interdetta al transito pedonale e veicolare.Il crollo, che ha interessato parte del blocco di marmo sul quale regge la ...