Roma | donna uccisa da una pallonata | stava portando a passeggio il cane Video

Roma - donna uccisa da una pallonata a Largo Agosta : stava portando a passeggio il cane Video : Tragedia, annunciata, in Largo Agosta, tra via Tor de' Schiavi e via Prenestina: una donna di 82 anni è morta davanti a decine di passanti per le conseguenze di una pallonata sulla schiena...

Roma - palina Atac cede e colpisce donna in testa : trasportata in ospedale : Tragedia sfiorata ieri sera in largo Caravillani 1, in zona Cornelia, Roma : alle 20.30 circa una donna di 51 anni è stata colpita da una palina di una fermata Atac crollata all'improvviso. La donna ...

Roma - donna travolta e uccisa sulla Casilina/ Ultime notizie - conducente auto sottoposto a esami tossicologici : Roma, donna travolta e uccisa sulla Casilina. Ultime notizie, conducente auto sottoposto a esami tossicologici: la macchina è stata sequestrata dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Roma : Molesta donna in metro davanti al marito - arrestato : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati nelle aree degli scali ferroviari e a bordo dei mezzi pubblici, lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato un 39enne Romano dopo essere stato sorpreso a Molestare pesantemente una turista polacca, mentre attendeva la metropolitana sulla banchina della fermata “Termini”. Il convoglio era in fase ...

Roma - contRomano sulla Nettunense : donna muore sul colpo - il marito poche ore dopo : Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, poco prima delle 16, sulla statale Nettunense tra Campoleone e Aprilia, nel comune di Lanuvio. Non ce l'ha fatta ...

'Una donna sbagliata - ? - '. Il nuovo Romanzo di Anna Rita Scheri : ... per intraprendere un nuovo cammino alla scoperta dei suoi talenti, nella ricerca di quello che sarà il suo vero posto nella vita e nel mondo, iniziando dalla comprensione del suo Sé più profondo. Un ...

Roma - choc a piazza Vittorio : donna trascinata per strada per rubarle la collana. La salvano i carabinieri : Un cubano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma piazza Dante subito dopo aver tentato di ...

Roma - Crede di scippare una turista - ladro arrestato da una donna carabiniere in borghese : Lei, la vittima, è una giovane bionda con lo zainetto: agli occhi di un maldestro borseggiatore è sembrata una turista facile preda da derubare. In realtà era un ufficiale donna medico dei Carabinieri,...

Roma : donna trovata morta in Via Alberini : Il corpo senza vita di una 74enne è stato trovato questa mattina a Roma in via degli Alberini, in zona Colli Aniene. La donna potrebbe essere stata investita e uccisa da un’auto secondo i primi rilievi ma saranno gli esami medico-legali a dover chiarire le esatte cause della morte. A segnalare la presenza del cadavere sull'asfalto sono stati alcuni automobilisti, quando erano circa le 8.30; sul posto poco dopo sono arrivate la pattuglie della ...

Giallo a Roma : auto rubata insegue ed investe un'anziana - grave la donna : Giallo a Roma. Alla Balduina - area urbana del Municipio Roma XIV appartenente al quartiere Trionfale ed adagiata sul versante meridionale di Monte Mario - una donna di settanta anni è stata investita e schiacciata da un'auto, risultata rubata. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. La macchina, una Opel Astra, invece, è stata ritrovata bruciata poco lontano dal luogo dell'incidente. La vicenda, riportata ...

Roma - molesta una donna in stazione. Poi romeno aggredisce gli agenti : Un romeno di 39 anni ha palpeggiato una donna mentre era in attesa del treno nell'area della stazione della fermata Torre Gaia della metro C di Roma.L'aggressore si è buttato sulla donna senza pensarci due volte e le ha toccato ripetute volte il fondo schiena. L'ennesima violenza sessuale, insomma. Ennesima violenza sessuale ai danni di una donna che è stata interrotta dagli agenti.Fortunatamente, infatti, sul posto sono arrivati tempestivamente ...

Padova - la donna scomparsa si era allontanata volontariamente. Ritrovata a Roma : È stata Ritrovata Anna Fasol, la ragioniera 59enne di Cittadella che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 30 luglio scorso. La donna come riferisce Corriere del Veneto è stata Ritrovata a Roma in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana. Alle autorità ha riferito che si era allontanata volontariamente. La donna è in buone condizioni generali di salute. Rintracciata il pomeriggio di domenica 12 agosto, Fasol ha subito confermato ...

Roma - uccide donna a martellate : Omicidio nella Capitale. Un uomo di 42 anni si è presentato questa mattina ai carabinieri di Latina e ha confessato di aver ucciso a Roma una donna di 57 anni a martellate in testa . Il delitto è ...