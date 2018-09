Roma | Ama | revocato sciopero rifiuti | intesa Comune-Sindacati

Roma : revocato sciopero operatori Ama programmato per venerdì : Roma – revocato lo sciopero in programma venerdi’ 14 settembre. Si e’ conclusa positivamente la vertenza tra Ama, Campidoglio e i sindacati Fp Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Secondo quanto si apprende, l’accordo prevede che la modifica alla delibera 52, con cui si garantisce che non ci sara’ alcuna esternalizzazione dei servizi attualmente in Ama, andra’ in Aula Giulio Cesare entro la fine del ...

Rifiuti : Entro 31 dicembre nuovo contratto Roma-Ama : Roma – Entro il 31 dicembre il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama verra’ approvato e sara’ pronto per entrare in vigore: principali novita’ saranno la piu’ puntuale definizione di alcune zone d’ombra sulle attivita’ e le zone di intervento, che in passato hanno portato a conflitti e contenziosi, e l’inserimento di alcune tipologie di aree verdi, come quelle di pregio, di interesse ...

Caramanica (RA) : Furti di cavalli a Roma - preoccupante escalation : Roma – “Siamo molto preoccupati per il destino di alcuni cavalli e altri capi di bestiame, rubati sistematicamente in questi mesi in diversi allevamenti e proprietà a nord della Capitale, in ultimo a Bracciano dove nelle scorse ore sarebbero stati prelevati e portati via tre cavalli. Una notizia – quella appresa dalla stampa – dai contorni ambigui e allarmanti: non vorremmo, infatti, che dietro questi Furti ci fosse la mano ...

Spagna - restauro amatoriale su una statua Romanica : colori fluo in stile kitsch : La donna che ha eseguito l'ultimo restauro, Maria Luisa Menendez, aveva ricevuto il permesso dal parroco di dare una nuova mano di vernice alle sculture che rappresentano la Vergine, San Pietro e il ...

Roma - Comune e Ama : contenzioso da “soli” 19 milioni tiene bloccato il bilancio della municipalizzata : Campidoglio e Ama ai ferri corti sul bilancio della municipalizzata dei rifiuti. Una questione prettamente “tecnica” che però rischia di tenere bloccati non solo i conti capitolini ma anche le manovre della società che si occupa del fragile ciclo Romano dell’immondizia. Il contenzioso riguarda la cifra di 19 milioni di euro – un’inezia se si confronta con il fatturato miliardario dell’azienda capitolina – relativa alla realizzazione ...

Le statue più famose di Roma? Si chiamano Pasquino e Marforio - e parlano : Vi siete mai chiesti a chi appartenga la famosa battuta “non tutti i francesi sono ladri, ma Bona Parte sì”? L’irriverente citazione è riconducibile a Pasquino e Marforio, due personalità molto famose nella Roma ottocentesca ma anche prima: si tratta di due statue. Due delle sei statue “parlanti” della Capitale.Continua a leggere

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

Romanzo criminale : trama - cast e curiosità del film diretto da Michele Placido : Lunedì 3 settembre va in onda in prima serata su ReteQuattro il film di culto del 2005 Romanzo criminale, primo adattamento del libro omonimo di Giancarlo De Cataldo. Pochi anni dopo, la stessa vicenda ha ispirato anche una serie prodotta da Sky. Romanzo criminale: trailer Romanzo criminale: trama Libano, Freddo e Dandi sono tre amici. Vengono dalla strada e sognano di conquistare Roma. Per realizzare questa impresa senza precedenti mettono su ...

Nuova data dei Negramaro a Roma a novembre - prezzi dei biglietti in prevendita per il raddoppio al PalaLottomatica : Annunciata una Nuova data dei Negramaro a Roma per l'Amore Che Torni Tour Indoor 2018: dopo gli appuntamenti di Bari e Firenze, raddoppia anche quello capitolino per la band di Giuliano Sangiorgi che presenta nei palasport l'ultimo album omonimo. La Nuova data dei Negramaro a Roma, al PalaLottomatica in zona Eur, è fissata per il 30 novembre e va ad aggiungersi alla prima prevista nella stessa location, ovvero quella del 29 novembre. Un ...

Migranti - l’88enne che sfama 250 senzatetto per le strade di Roma : L’angelo dei Migranti e dei poveri si chiama Dino, ha 88 anni e sfama più di 250 persone al giorno grazie al cibo invenduto di commercianti e supermercati che appoggiano il progetto. Fra gli indigenti 50% italiani e 50% stranieri. Rimane acceso il dibattito sull’emergenza degli sbarchi dei Migranti verso l’Italia. Papa Francesco, dopo aver visionato i video con le torture inflitte agli ultimi sbarcati con le loro condizioni ...

Colpa delle stelle : trama - cast e curiosità del Romantico film con Shailene Woodley : Giovedì 30 agosto va in onda su Canale 5 alle 21.25 Colpa delle stelle, un teen drama del 2014 diretto da Josh Boone che ha avuto un discreto successo di pubblico al botteghino (considerando che era una produzione contenuta) ma, soprattutto, è stata molto apprezzata dalla critica. Colpa delle stelle, il trailer Colpa delle stelle, la trama L’incontro travolgente tra Hazel e Augustus, che si conoscono a un gruppo di supporto per giovani malati ...