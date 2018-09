Ritrovato il più antico disegno astratto | scoperta italiana

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Già 73.000 anni fa l’uomo era in grado di realizzare un. Il piùè stato trovato in Sudafrica, grazie a un italiano, l’archeologo Luca Pollarolo, ricercatore presso l’Università di Witwatersrand a Johannesburg. Lo studio che è seguito al ritrovamento, di un team internazionale guidato da Christopher Henshilwood dell’università sudafricana, è pubblicato online questa settimana sulla rivista Nature. E’ lo stesso Pollarolo a spiegare l’origine della: “Durante uno dei miei soggiorni di ricerca presso il laboratorio distaccato a Citta’ del Capo avevo incentrato la mia ricerca sullo studio meticoloso di tutti gli artefatti in pietra, con dimensioni a partire da pochi millimetri in su, rinvenuti nel livello Still Bay del sito sudafricano di Blombos Cave. Durante l’analisi di migliaia di pezzi mi sono ...