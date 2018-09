Ripescaggi Serie B | Franco Frattini | ' Ecco perché avrei preferito un campionato a 22

Ripescaggi Serie B e Serie C - l’incredibile decisione sui ricorsi : adesso i campionati rischiano di fermarsi [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ andata in scena nella giornata di oggi una nuova clamorosa vicenda che riguarda il campionato di Serie B, una decisione sui Ripescaggi che può essere considerata come una ‘sentenza’ definitiva. La decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc è stata quella di rinviare la discussione sul ricorso presentato dal Catania al 28 settembre, una scelta che è arrivata per accorpare tutti i ...

Ripescaggi Serie B - indiscrezioni clamorose sul ricorso del Catania : ipotesi torneo a 22 squadre - ecco i tre club pronti al salto di categoria [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza sul caos in Serie B, la decisione è stata quella di mantenere il format a 19 squadre, sono stati rigettati i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli. Ma non è assolutamente finita, anche la giornata di oggi si preannuncia caldissima. Nelle prossime ore sarà infatti discusso il ricorso del Catania al TFN, contro gli atti di Lega B e FIGC. Le indiscrezioni della vigilia sono ...

Ripescaggi Serie B - il Catania fa ricorso dopo l’esclusione per decisione del Collegio di Garanzia : Il Catania Calcio ha presentato ricorso al TFN dopo la decisione odierna del Collegio di Garanzia dello Sport Il Collegio di Garanzia dello Sport, oggi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle società Ternana e Pro Vercelli per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49, e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il calendario ...

Niente Ripescaggi in Serie B - parla il sindaco di Catania : “scritta una delle pagine più squallide di questo sport” : Il sindaco di Catania commenta il mancato ripescaggio del Catania in Serie B, Salvo Pogliese condanna la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport “Il fatto è che si è arrivati a questo epilogo in totale spregio delle regole e del diritto, per la mera volontà di chi vede nel calcio non la passione condivisa da milioni di persone ma una fonte di guadagno e di lucro”. Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese. ...

Niente Ripescaggi in Serie B - Frattini desegreta il suo voto : “io contro il campionato a 19 squadre” : Franco Frattini svela il suo voto in occasione del Collegio di Garazia dello sport sui ripescaggi in Serie B “La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro”. Lo ha dichiarato Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, dopo l’uscita della decisione di lasciare la Serie cadetta a 19 squadre. “Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a ...

Ripescaggi Serie B - il Collegio di Garanzia ha deciso : sarà a 19 squadre : La Serie B 2018/2019 sarà a 19 squadre: presa la decisione che ha decretato l’esclusione delle squadre che ambivano al Ripescaggio Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha deciso di lasciare la Serie B a 19 squadre. La decisione di dichiarare inammissibili i ricorsi presentati è stata presa a maggioranza, con il dissenso del presidente del Collegio, Franco Frattini. Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, “ha dichiarato ...

Serie B - la Lega accusa il Coni : “caso Ripescaggi? Ha nascosto la polvere sotto il tappeto e se n’è lavato le mani” : Il Coni sotto la lente d’ingrandimento per il caso ripescaggi in Serie B, le accuse dei deputati della Lega Marzio Liuni e Paolo Tiramani “Ancora una volta il Coni ha operato con poca trasparenza e lealtà. La vicenda dei ripescaggi di Serie B ha infatti raggiunto il suo apice dell’assurdo oggi con una sentenza ingiusta e senza senso”. Lo dichiarano i deputati della Lega Marzio Liuni e Paolo Tiramani. “E’ ...

Serie B - arriva la clamorosa sentenza sui Ripescaggi : ribaltate le indiscrezioni delle ultime ore [DETTAGLI] : E’ arrivata la clamorosa sentenza sulla Serie B, confermato il torneo a 19 squadre, nessun ribaltone dunque. “Sezioni Unite: inammissibili ricorsi su composizione Serie B, improcedibile istanza su ripescaggi Collegio di Garanzia Categoria: Collegio di Garanzia Pubblicato: 11 Settembre 2018 Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, HA DICHIARATO INAMMISSIBILI i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 73-2018) e Pro Vercelli (R.G. ...