Riforma del copyright - Parlamento Europeo al voto : Il Parlamento Europeo si appresta a votare la Riforma del copyright , tanto attesa dall'editoria e dai giornalisti per proteggersi dai giganti del web. Al centro della discussione due articoli: l'art. ...

Balata : "Al via la Riforma del sistema" : 'Ora il campionato di Serie B può continuare, con una riduzione degli organici che, aldilà delle proporzioni, vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in questi anni ...

Riforma del copyright. Google News - Wikipedia - Facebook e gli altri : come cambieranno : Domani il Parlamento europeo voterà sulla Riforma del copyright, un tema che sta dividendo sostenitori e oppositori in molti ambiti della creatività, dal giornalismo all’informatica, rispetto al nuovo approccio della Commissione per tutelare il diritto d’autore nel mondo digitale. Anche i parlamentari sono piuttosto divisi, secondo alcuni bombardati di petizioni e inviti a rigettare la proposta, e hanno creato schieramenti trasversali ai diversi ...

Riforma del copyright - cosa voterà il Parlamento Europeo : Mercoledì 12 settembre si voterà al Parlamento Europeo la Riforma del copyright che il 5 luglio era stata rimandata a settembre per permettere ai parlamentari di trovare l’accordo su un testo migliore, più facilmente condivisibile dai diversi partiti. La particolarità di questa Riforma, che dovrebbe aggiornare l’attuale direttiva del 2001, è che ha portato a una forte polarizzazione all’interno del Parlamento e degli stessi gruppi parlamentari. ...

Ue - Riforma copyright : al voto regole più restrittive su diritto d'autore del web : In ballo notevoli interessi economici. Da una parte le multinazionali del web, che tentano di non far passare la riforma. Dall'altra le associazioni europee degli editori, giornalisti e delle imprese ...

Copyright - attesa a Strasburgo per il voto della Riforma. L’esito peggiore? La bocciatura : A luglio la riforma sul Copyright era stata bocciata con il rinvio della discussione a settembre, tra le denunce degli europarlamentari che avevano parlato di minacce di morte ricevute. Ma mercoledì il testo arriva in aula a Strasburgo per il voto, che potrà determinare il primo arrivo in porto o, al contrario, l’insabbiamento definitivo. Sul fronte italiano, la Fieg – Federazione italiana editori giornali – ha comprato una ...

Cosa prevede la Riforma del copyright : La riforma Ue del copyright , domani al voto del Parlamento europeo, nasce dalla constatazione delle difficoltà che incontra oggi la tutela del diritto d'autore nel mondo digitale . Il diritto d'...

Cosa succederà con la Riforma europea del copyright? : Che vincerà comunque Google, perderanno i piccoli siti di informazione, e i grossi giornali resteranno nei soliti guai The post Cosa succederà con la riforma europea del copyright? appeared first on Il Post.

Mogol nuovo presidente Siae : “in guerra per la Riforma del copyright” : Mogol è il nuovo presidente del Consiglio di Gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae). Lo affiancheranno, in qualità di consiglieri, Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Claudio Buja e Federico Monti Arduini. Lo annuncia la stessa Siae. Andrea Purgatori è stato eletto presidente del Consiglio di sorveglianza e Paolo Franchini è stato confermato vicepresidente.-- Il neo presidente ‘chiama alle armi’, sul fronte ...

Siae - Mogol eletto presidente. Sulla Riforma del copyright dice : “Siamo in guerra contro le multinazionali che attentano al diritto d’autore” : È Giulio Rapetti in arte Mogol il nuovo presidente del consiglio di Gestione della Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Lo affiancheranno, in qualità di consiglieri, Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Claudio Buja e Federico Monti Arduini. La notizia è stata ufficializzata con una nota dalla stessa Siae. Inoltre, Andrea Purgatori è stato eletto presidente del Consiglio di sorveglianza mentre Paolo Franchini è stato confermato ...

Riforma del copyright alla battaglia decisiva. Bruxelles : «Ora o mai più» : È il monito lanciato dalla Commissione Ue alla vigilia del dibattito e del voto in plenaria a Strasburgo. L’esame avverrà per ciascun emendamento: l’esito della votazione è incerto. Gli eurodeputati hanno denunciato forti pressioni da parte dei colossi di Internet per affossare la direttiva...

