Ricerca | identificati i neuroni che si attivano in caso di minaccia

meteoweb.eu

: @matteosalvinimi @fattoquotidiano Razzismo fake di #salvini sul web Il blitz compiuto ieri aRoma dalla polizia alla… - SenatoreF : @matteosalvinimi @fattoquotidiano Razzismo fake di #salvini sul web Il blitz compiuto ieri aRoma dalla polizia alla… - sauro_lombardi : Inoltre se non sono identificati girano persone alla ricerca di una vita migliore o dei terroristi??? -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Itori del centro per l’Ignoto della Fondazione Champalimaud, a Lisbona, coordinati da Marta Moita e Maria Luisa Vasconcelos, hanno identificato iche siquando, di fronte a una, si deve decidere se affrontarlo o meno. I risultati sono stati pubblicati su Nature Communications. “Come qualsiasi altro animale, la reazione dell’uomo a una, conservata dall’inizio dell’evoluzione umana, è una delle seguenti: scappare, combattere o bloccarsi sul posto con la speranza di non essere visti,” ha spiegato Marta Moita. “Questi comportamenti sono fondamentali, ma non sappiamo ancora quali sono le regole del gioco: cioè in che modo il cervello decide quale delle tre strategie usare, a seconda delle situazioni,” osserva Ricardo Zacarias, primo autore della. Lo studio è stato condotto nei moscerini della ...