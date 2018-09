Ricerca | B-Future Neuromed | ' macchina del tempo' ne ripercorre progressi

Spazio : l’ESA alla Ricerca di idee da stampare in 3D per le future basi lunari : L’Agenzia Spaziale Europea ha lanciato una competizione, aperta fino al prossimo 23 settembre: tutti avranno l’occasione di proporre la propria idea da stampare in 3D per dar vita ad una base lunare il più confortevole possibile. L’obiettivo è consentire di vivere stampando molte strutture, apparecchi e pezzi di ricambio in roccia lunare, o riutilizzando i materiali portati per la missione, anziché farne arrivare di nuovi dalla ...