REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE L' ultima balla sulla fuga degli investitori stranieri

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Ecco come farla senza costi per lo Stato : Si parla molto della possibilità che lo Stato tolga la CONCESSIONE ad AUTOSTRADE per l'Italia. senza però dire completamente la verità su alcune questioni, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:03:00 GMT)

Autostrade - Castellucci : REVOCA concessione? A10 non scorporabile dal resto della rete : Un'eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per il crollo del ponte Morandi a Genova dovrà riguardare tutta la rete in concessione, non solo la A10 ligure: lo ha precisato l'Ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, in un'intervista a La Stampa. "La A10 è tutt'uno con la concessione nazionale. Non è previsto nessuno scenario di separazione dal resto della ...

Autostrade - Di Battista : “REVOCA della concessione è test per la Lega - si vedrà la sua voglia di cambiamento” : “La voglia di cambiare radicalmente le cose della Lega salviniana si vedrà presto, sulla revoca della concessione ad Autostrade”. Lo ha detto in colLegamento dal Guatemala l’ex deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista, sul palco de La Confessione di Peter Gomez durante la festa de Il Fatto Quotidiano alla Versiliana. “Ho già sentito Giorgetti dire ‘non facciamo ammuina‘ o di ‘andarci ...

Ponte Genova : via alla demolizione entro un mese. REVOCA CONCESSIONE - cda Aspi-Atlantia : Una parte sarà abbattuta con esplosivo, il resto smontata pezzo per pezzo. La denuncia dei tecnici del mit: Autostrade non ci aveva trasmesso tutte le carte sul degrado dell'opera. Oggi Atlantia ...

Governo - nuovo scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo REVOCA CONCESSIONE a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Come aiutare il Governo a fare la scelta giusta : REVOCAre o non REVOCAre la CONCESSIONE data ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo quello che è successo a Genova? UGO ARRIGO ci aiuta a capire Come prendere la decisione giusta(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:03:00 GMT)

Lega-M5S sempre più ai ferri corti sulla REVOCA della concessione a Autostrade : Prima sottotraccia, poi sempre più esplicito. E' il 'no' che sta prendendo sempre più piede all'interno della Lega circa la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Una istanza che i 5 ...

Atlantia : Cda contrattacca su REVOCA CONCESSIONE e danni da continue dichiarazioni : Avviata una verifica sull'impatto sui titoli della holding e della sua galassia - Poco più di tre ore per esaminare una situazione straordinaria quanto il Cda convocato sull'onda della tragedia di ...

Atlantia : il cda avvia verifiche sull’impatto della lettera del Governo su REVOCA concessione : Verifica dell'impatto della lettera del Governo di avvio iter della revoca della concessione autostradale e valutazione delle esternazioni e notizie sulla società quotata a tutela dei suoi azionisti. Sono le decisioni assunte al termine del cda straordinario di Atlantia convocato per esaminare il dossier e le conseguenze del crollo del ponte sull'A10 a Genova...

Atlantia : verifiche su impatto della REVOCA della concessione : Il cda di Atlantia "ha avviato le verifiche relative all'impatto" della lettera di contestazione formulata dal Ministero dei Trasporti nei confronti di Autostrade per l'Italia, "in merito agli ...

Atlantia si difende : "Valutiamo gli effetti delle continue esternazioni su di noi". Verifiche sull'impatto finanziario della REVOCA della concessione : Il consiglio di amministrazione di Atlantia (la società che controlla Autostrade per l'Italia) ha "avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla società, avendo riguardo al suo status di società quotata, con l'obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori". Lo si legge nella nota diffusa al termine del cda.La stessa nota sottolinea che in relazione alla ...

Stima Mediobanca - per REVOCA CONCESSIONE Autostrade costo Stato 22 - 2 miliardi : Mediobanca riconsidera la modalità di calcolo dell'indennità che lo Stato dovrebbe pagare ad Autostrade per l'Italia a causa della revoca anticipata della concessione e sostiene che il costo per l'Erario non sarebbe di 10,8 miliardi di euro, come affermato questa mattina in un report, ma bensì 22,2 miliardi di euro.Nel ricalcolo fatto in serata in occasione di un commento alle indiscrezioni sul possibile ingresso della Cdp, ...

