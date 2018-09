Revoca ad Autostrade | slittano i tempi

Genova - slitta la Revoca della concessione ad Autostrade : Ora c’è anche l’annuncio ufficiale: l’operazione piazza pulita decisa dal governo sulla vicenda Autostrade va avanti con due distinti decreti ma in due tempi tra loro molto sfalsati. E in questa scansione potrebbe celarsi la sorpresa: il ripensamento del governo sull’ipotesi di revocare unilateralmente tutte le concessioni ad Autostrade. Il primo t...

Da qualche settimana si sta consolidando sui giornali una previsione borsistica venduta come certa senza che si capisca come e perché. Ce ne parla PAOLO ANNONI

Si parla molto della possibilità che lo Stato tolga la CONCESSIONE ad AUTOSTRADE per l'Italia. senza però dire completamente la verità su alcune questioni, spiega UGO ARRIGO

Autostrade - Castellucci : Revoca concessione? A10 non scorporabile dal resto della rete : Un'eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per il crollo del ponte Morandi a Genova dovrà riguardare tutta la rete in concessione, non solo la A10 ligure: lo ha precisato l'Ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, in un'intervista a La Stampa. "La A10 è tutt'uno con la concessione nazionale. Non è previsto nessuno scenario di separazione dal resto della ...

Autostrade - Di Battista : “Revoca della concessione è test per la Lega - si vedrà la sua voglia di cambiamento” : “La voglia di cambiare radicalmente le cose della Lega salviniana si vedrà presto, sulla revoca della concessione ad Autostrade”. Lo ha detto in colLegamento dal Guatemala l’ex deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista, sul palco de La Confessione di Peter Gomez durante la festa de Il Fatto Quotidiano alla Versiliana. “Ho già sentito Giorgetti dire ‘non facciamo ammuina‘ o di ‘andarci ...

Governo - nuovo scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo Revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

REVOCAre o non REVOCAre la CONCESSIONE data ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo quello che è successo a Genova? UGO ARRIGO ci aiuta a capire Come prendere la decisione giusta

Lega-M5S sempre più ai ferri corti sulla Revoca della concessione a Autostrade : Prima sottotraccia, poi sempre più esplicito. E' il 'no' che sta prendendo sempre più piede all'interno della Lega circa la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Una istanza che i 5 ...

Ponte Morandi - Pinotti : “Fischi al Pd ai funerali? Molto doloroso. Giusto Revocare le concessioni ad Autostrade” : “Io sono genovese, e sotto a quel Ponte sono passata centinaia di volte. I fischi al funerali sono stati Molto dolorosi, anche perché io partecipavo dello stesso dolore delle persone presenti”. A dirlo è la ex ministra della Difesa, Roberta Pinotti, ospite a In Onda, su La7. La senatrice del Pd ha anche aggiunto che “è Giusto revocare le concessioni ad Autostrade per l’Italia, se questo significa non danneggiare la città ...

Stima Mediobanca - per Revoca concessione Autostrade costo Stato 22 - 2 miliardi : Mediobanca riconsidera la modalità di calcolo dell'indennità che lo Stato dovrebbe pagare ad Autostrade per l'Italia a causa della revoca anticipata della concessione e sostiene che il costo per l'Erario non sarebbe di 10,8 miliardi di euro, come affermato questa mattina in un report, ma bensì 22,2 miliardi di euro.Nel ricalcolo fatto in serata in occasione di un commento alle indiscrezioni sul possibile ingresso della Cdp, ...

Autostrade prende tempo sulla Revoca : Il primo assegno, da 500 milioni, per «ricostruire il Morandi» in acciaio «in otto mesi» - come annunciato a quattro giorni dal crollo del ponte sulla A10 dall'amministratore delegato Giovanni ...

Autostrade prende tempo sulla Revoca Quali altre concessioni sono a rischio? : Nessuna risposta al premier che chiede «almeno» 2 miliardi, via libera al piano di aiuti da 500 milioni

Autostrade - Di Battista : "Pd ci sostenga con la Revoca" : "Anche se fai finta di non essere d'accordo, anche se pare che per te il mercato conti più degli esseri umani, la finanza più della Politica, il prezzo dell'oro più del sudore degli uomini. Si deve ...