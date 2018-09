superguidatv

: Retequattro. Sempre di più: al via la nuova Rete 4 - SuperGuidaTV : Retequattro. Sempre di più: al via la nuova Rete 4 - alescena : Sempre più convinto della mia scelta . Mai più #Retequattro mai più #pdnetwork e #renzusconi .. #MovimentOnesti se… - twittopiopio : @La7tv @lucatelese @DAVIDPARENZO @InOndaLa7 @Tg3web Invece a #StaseraItalia c'è #Renzi sempre stasera alle 20.30 su… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018)immagine e nuove produzioni per unadestinata a conquistare ancora più appeal nel palinsesto tv: ecco la4 Durante un’affollata conferenza stampa è stata presentata la4. Si tratta di un vero e proprio rinnovamento come raccontato da Sebastiano Lombardi, direttore di, e da Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset. Ecco le loro dichiarazioni.4, al via la rivoluzione Negli studi Mediaset del Palatino di Roma si è svolta la conferenza stampa di presentazione delladi più. Con questa mission, Sebastiano Lombardi e Piersilvio Berlusconi hanno raccontato la rivoluzione messa in moto dalla secondageneralista dell’azienda del Biscione.immagine e nuove produzioni per unageneralista “always on” con particolare attenzione dedicata ai temi di attualità, politica ed ...