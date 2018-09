Retequattro Sempre di più | al via la nuova Rete 4 - Super Guida TV

Retequattro. Sempre di più : al via la nuova Rete 4 : nuova immagine e nuove produzioni per una Rete destinata a conquistare ancora più appeal nel palinsesto tv: ecco la nuova Rete 4 Durante un’affollata conferenza stampa è stata presentata la nuova Rete 4. Si tratta di un vero e proprio rinnovamento come raccontato da Sebastiano Lombardi, direttore di Rete, e da Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset. Ecco le loro dichiarazioni. Rete 4, al via la rivoluzione Negli studi Mediaset del ...