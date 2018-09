Rete 5G in Italia | Iliad ha vinto la prima asta | suoi 10 megahertz di frequenze

Rete 5G in Italia - Iliad vince la prima asta : suoi i 10 megahertz di frequenze : Rete 5G in Italia, Iliad vince la prima asta Rete 5G in Italia, Iliad vince la prima asta: suoi i 10 megahertz di frequenze La nuova sfida del settore telefona si gioca nell'ambito della velocità di ...

Rete 5G : Iliad si aggiudica la prima frequenza in Italia : Il futuro delle telefonia passa sicuramente per la Rete 5G, che permetterà una velocità di scambio dati veramente altissima per stare al passo con le esigenze che ci troveremo nel futuro in cui praticamente tutti gli oggetti che useremo saranno connessi alla Rete. Oggi il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto le buste relative alle prime offerte per l’assegnazione dei diritti delle frequenze della Rete 5G e ci sono state delle ...

Giorgia Meloni - l'indiscrezione clamorosa su Steve Bannon : anche Fratelli d'Italia nella Rete sovranista : Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia potrebbero presto aderire alla grande rete di partiti e movimento sovranisti raggruppati nella fondazione The Movement di Steve Bannon . L'ex consigliere di Donald ...

RTL 102.5 contro Rete 4 : "Viva L'Italia" è un marchio registrato. Il programma di Gerardo Greco rischia di finire in tribunale : A poche ore dal varo ufficiale, "la nuova Rete 4" si trova già a dover fare i conti con alcune beghe relative ad una delle nuove emissioni tanto pubblicizzate nelle ultime settimane. Viva L'Italia (il programma di Gerardo Greco in partenza giovedì prossimo) ha attirato le attenzioni dell'ufficio legale dell'emittente radiofonico RTL 102.5 a causa del nome scelto.Al centro del contendere, l'utilizzo del marchio registrato "Viva L'Italia" ...

Portogallo - Santos : "L'Italia ha voglia di riscatto. CR7? VedRete quanti gol farà" : ... più pesante quello dell'Italia perché maturato in Nations League contro la Polonia , più leggero quello del Portogallo perché arrivato in amichevole contro i vice campioni del Mondo della Croazia . ...

In onda - Telese ancora contro Stasera Italia : "A Rete 4 hanno fatto una onlus per inseguirci" : Luca Telese raddoppia e bissa l'attacco a Stasera Italia. Durante la puntata di venerdì di In onda, il giornalista è tornato ad ironizzare sulla concorrenza dopo la stoccata lanciata la sera prima in fase di presentazione della nuova stagione di Otto e mezzo.Stavolta la provocazione è arrivata a pochi istanti dall’interruzione pubblicitaria, annunciata in maniera a dir poco particolare. “Pochi istanti di pubblicità. Il servizio pubblico ...

La Nazionale - i Mondiali - il futuro L’Italia vista sottoRete da Ivan Zaytsev : [Questo articolo è stato pubblicato nel Foglio Sportivo dell'1 e 2 settembre. Qui potete leggere l'intero numero] E’ quello che ha un nome da terribile, un cognome da russo e un accento mezzo umbro e mezzo romano. E’ quello che ha i capelli diritti e tagliati – così, a occhio – con un tosaerba.

«Eli Lilly punta sull'Italia : ora aspettiamo le misure concRete del governo» : Ma la diffusione dei movimenti populisti è un fenomeno che riguarda tutto il mondo. Dunque, prima di giudicare, preferiamo

Rete mobile in Italia : Vodafone la migliore - Iliad la peggiore a settembre 2018 : Secondo un recente studio effettuato dall’azienda di analisi nPerf tra i quattro operatori nazionali Vodafone risulta avere la migliore linea mobile, mentre Iliad è la peggiore: i dati.Uno dei siti più importanti di analisi di settore nPerf, grazie al suo sito sito di Benchmark, ha rilasciato uno studio completo sulla qualità delle linee mobili LTE 4G-3G-2G in Italia dei quattro principali operatori telefonici.Vodafone per nPerf ha la ...

SITI UNESCO - LA SICILIA OSPITA IL PROGETTO CHE METTE IN Rete 5 REGIONI DEL SUD ITALIA PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI : In ogni tappa, dunque, protagonisti i SITI UNESCO presenti sul TERRITORIo, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni,...

Anticorruzione - Bonafede : “Legge in cdm entro la settimana”. Di Maio : “Cari corrotti non ammorbeRete più l’Italia” : “Lavoriamo per essere pronti per portare il ddl Anticorruzione già giovedì 6 settembre in Consiglio dei ministri. Anche se non sappiamo se la riunione si terrà già dopodomani o venerdì”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intercettato dai cronisti a Montecitorio, ha confermato che il provvedimento sarà affrontato in cdm entro la settimana. Già ieri il testo era stato presentato, ma non si era arrivati a un voto. In questi ...