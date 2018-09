laragnatelanews

: Restyling Fiat 500 X, moderna funzionale e ancora più personale - MaurizioMurgia : Restyling Fiat 500 X, moderna funzionale e ancora più personale - MaurizioMurgia : Restyling Fiat 500 X, moderna funzionale e ancora più personale - La Ragnatela News - laragnatelanews : Restyling Fiat 500 X, moderna funzionale e ancora più personale -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) E’ arrivato anche per il Crossover compatto Made in, la 500X, il momento del. Le linee continuano ad ispirarsi alla 500 cittadina, un successo commerciale che ha risollevato le sorti di un intero Brand. Tutto ciò è ben palpabilenelle linee e nei richiami stilistici, in quest’auto goni e forti, molto personali e esteticamente riusciti. La cosa che da subito si nota sono i nuovi gruppi ottici, anche full Led, con una diversa grafica, quando accesi. Cambiano tanti piccoli dettagli estetici, ma è sotto la pelle che ci sono le maggiori novità tecniche, elettroniche e i nuovi propulsori, moderni ecologici e parsimoniosi nei consumi. Come per ildella capostipide della famiglia, di cui abbiamo già parlato, si notano soprattutto nuove ottiche, con illuminazione diurna con Led arrotondata e, al posteriore, un inserto dello stesso ...