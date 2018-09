Remake in arrivo per Crash Bandicoot Racing? Il gioco spunta in un sondaggio di

eurogamer

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Avete mai giocato a? Sicuramente lo conoscerete anche se il nome potrebbe essere un po' diverso, ma solo perché in Giappone, il classico PSone che conosciamo comeTeam, si chiamava, appunto,. Ebbene, a quanto pare, ilè apparso in undi PlayStation Asia.Come riporta Pushsquare, questochiede agli utenti di scegliere da una lista quali giochi hanno giocato, ed è una lista piuttosto varia. Troviamo Uncharted 4 accanto a God of War, ma compaiono anche titoli di terze parti come Metal Gear Solid V e The Evil Within 2. Compare ancheN. Sane Trilogy, e cosa c'è di fianco? Proprio lui,, come notato dall'utente Twitter TheWumpaGem.Della lista è l'unicoPSone, ma perché dovrebbe essere lì? Potrebbe trattarsi solo di un'aggiunta casuale, ma certamente è un po' "strano" ...