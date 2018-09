Real Madrid | Florentino | ' Nadal presidente? Sarebbe magnifico'

Real Madrid - Modric spegne le voci : 'Andare via? Non ci penso nemmeno' - : Lasciare il Real Madrid? Non scherziamo, non ci penso nemmeno! Questo è il miglior club al mondo, perché dovrei andar via?'.

Roma - Pastore ha un fastidio al polpaccio : Real Madrid a rischio? : Non una situazione preoccupante, ma da monitorare certamente sì. E decisamente fastidiosa, sia per il calciatore che per Di Francesco. Parliamo di Javier Pastore, il centrocampista argentino approdato ...

Liga - gigante Real Madrid : spende 339 - 9 milioni di stipendi : Sergio Ramos, Luka Modric e Keylor Navas. Ap Vincere quattro Champions League in cinque anni è un sogno che costa. Dal 2013 alla stagione scorsa, il Real Madrid ha raddoppiato il proprio monte ingaggi ...

Il Real Madrid - aspettando la Roma - decide sul restyling del Bernabeu : Il prossimo 23 settembre, qualche giorno dopo il primo incontro di Champions League che vedrà opposte le merengues alla Roma , per la cronaca nel giro di poche ore sono stati già acquistati dei ...

Real Madrid : il nuovo Bernabeu costerà quasi 600 milioni : Il conto alla rovescia per un maquillage tutto nuovo del Santiago Bernabeu è già cominciato e l’inizio dei lavori sempre più vicino. L’edizione online del Mundo deportivo mostra già qualche immagine del nuovo impianto, una costruzione assolutamente avveniristica e molto elegante. Nell’Assemblea straordinaria, fissata per il prossimo 23 settembre, il presidente Florentino Perez chiederà formalmente ai soci del club il ...

Real Madrid - Florentino Perez e il piano per il nuovo Bernabeu : possibile prestito da 575 milioni : Sono ormai quasi 15 anni che in casa Real Madrid si parla del rinnovamento dello stadio Bernabeu. La prima volta che Florentino Perez ne fece cenno fu nel lontano 2004, quando, durante l'assemblea dei ...

Champions si parte : mercoledì 19 settembre Real Madrid-Roma su Rai 1 : E’ iniziato il conto alla rovescia. E’ febbre da Champions per gli appassionati di calcio. Le grandi sfide del massimo

Real Madrid - la 13Champions League diventa un film : il VIDEO del trailer : Un film che si apre con lo splendido panorama di Kiev, ripresa alle spalle della fontana della Madre Patria. Non è un docu-film sulla bellissima città dell'est, ma il racconto di un'impresa eroica, di ...

Real Madrid - Lopetegui convinto delle potenzialità della squadra : “Siamo forti anche senza CR7” : “Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei ‘miei’ giocatori: siamo una grande squadra“. Così Lopetegui, successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni di The Stile riconoscendo anche il lavoro sensazionale svolto da Zizou. L’ex commissario tecnico della Spagna, inoltre, pensa che “Luka Modric vincerà il Pallone ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Proveremo a essere più forti senza Ronaldo. Modric vincerà il Pallone d'oro' : Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro, perché è il miglior giocatore del mondo , mentre Bale e Benzema hanno avuto una grande disponibilità dal primo momento'. Sull'addio di Cristiano Ronaldo: 'Quando ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Forti anche senza Cristiano Ronaldo' : Infine, da ex, sulla possibilità di allenare un giorno il Barca, ha risposto secco: 'Sono nella migliore squadra del mondo e non posso pensare ad altro in questo momento'.

Marcelo-Juventus - parla il calciatore del Real Madrid : i dettagli : Marcelo è stato accostato a più riprese alla Juventus dopo l’arrivo in bianconero del suo grande amico Cristiano Ronaldo “Molto felice a Madrid, la gente sa che qui mi sento a casa, che ho ancora molti anni di contratto nel miglior club del mondo”. Marcelo è tornato a parlare delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Alla tv ufficiale del Real Madrid, il terzino ha spiegato quanto accaduto: “È un bene affrontare questo ...

Marcelo alla Juventus? "Voglio chiudere la carriera al Real Madrid"/ Il brasiliano resta in Spagna! : Marcelo è stato accostato a lungo alla Juventus, il calciatore brasiliano però svela a Real Madrid Tv di voler chiudere la sua carriera in Spagna per poter dimostrare ancora molto.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:03:00 GMT)

Calciomercato - Marcelo : 'Le offerte di altri club? Voglio restare a vita al Real Madrid' : Questo è il miglior club del mondo e Voglio sempre giocare nel miglior club del mondo. Da quando sono arrivato ci sono sempre chiacchiere, ed è difficile dimostrare che Voglio restare, che posso ...