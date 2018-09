Razzi contro l’aeroporto di Mitiga | voli deviati a Misurata

Il rapper denuncia : contro di me frasi Razziste : 'Purtroppo questa mattina ho subito ben due episodi di puro razzismo a Benevento, città natale della mia fidanzata'. È la denuncia di Mu So, rapper di Barriera di Milano, che si è fatto conoscere ...

Cécile Kyenge applaude Michelle Bachelet : 'Bene gli ispettori Onu contro il Razzismo in Italia' : Quella dell'Onu 'è una decisione credibile . Visto quanto successo negli ultimi tempi, soprattutto da quando si è insediato questo governo , penso che ci siano tutti i motivi per allarmarsi '. Così ...

L'Onu : 'In Italia violenza e Razzismo - faremo controlli'. Salvini : 'Non accettiamo lezioni' : Sulla vicenda è intervenuto anche Alessandro Di Battista, che dal Guatemala ha esortato L'Onu a 'inviare ispettori in tantissimi paesi del mondo perché il razzismo dilaga'. Non è la prima volta ...

Incontro tra Mentana - Salvini e don Rigoldi La diretta L’Onu : Razzismo in Italia - invieremo un team : Nell’ambito dell’evento organizzato dalla Fondazione Don Gino Rigoldi «Change. Gli Italiani sono in rivolta?»

Onu - Bachelet : “Task force in Italia per monitorare atti di violenza e Razzismo contro migranti - africani e Rom” : “Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom”. Parole di Michelle Bachelet, nuovo Alto Commissario Onu per i diritti umani. L’ex presidentessa cilena, a un mese dalla nomina, esordisce al 39° Consiglio di Ginevra con un’orazione tutta rivolta al tema delle migrazioni, e annuncia ...

Onu : "In Italia violenza e Razzismo contro i migranti - invieremo un team di controllo" : "Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom". Lo ha annunciato oggi a Ginevra Michelle Bachelet, neo Alto commissario Onu per i diritti umani, aprendo i lavori del Consiglio Onu per i diritti umani, riunito fino al 28 settembre, precisando che una squadra sarà inviata, per motivi analoghi, anche in ...

Mobilitazione antiRazzista contro la "Pontida del Sud" : L'appello riporta la data di venerdì e annuncia la Mobilitazione del mondo intellettuale e culturale che si oppone all'iniziativa politica indetta dalla Lega. Oltre a quella di Saviano, il documento ...

LEGGI RazziALI - 80 ANNI FA IN ITALIA IL DECRETO CONTRO RAZZA EBRAICA/ Boldrini "mai esistito fascismo buono" : LEGGI RAZZIALI fasciste: 80 ANNI fa il primo DECRETO ‘pre-Shoah’. Inizia una delle pagine più nere dell’ITALIA. Durarono dal 1938 fino al 1944, e vennero abolite totalmente nel '47(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:12:00 GMT)

'Restiamo umani' - il grido di Salvo Piparo contro il Razzismo : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - La storia di Santa Rosalia, che nel Seicento sconfisse la peste a Palermo, come metafora contro la nuova peste, quella del razzismo. A raccontarla, sul palco allestito davanti a Palazzo Reale di Palermo, in occasione della apertura del Portone Monumentale Vice Regio di

Leggi Razziali - 80 anni fa il primo decreto fascista contro gli ebrei - : Il 5 settembre del 1938 venne promulgato il "provvedimento per la difesa della razza nella scuola fascista". Insieme ad altri 180 decreti, costituirà la base legislativa con cui il regime tratterà la "...

Aggressione Razzista a Partinico : 7 arresti. Pistola in pugno contro i neri : 'Dovete morire' : 'neri di me**a dovete morire entro stasera vi ammazziamo tutti' . Sette persone , tra cui due donne, sono state arrestate su ordine del gip tra Alcamo , Tp, e Partinico , Pa, per l'Aggressione la ...

Germania - tutti contro Ozil : "Nella Nazionale tedesca non c'è mai stato Razzismo" : Parola del ct della Nazionale tedesca Joachim Loew che ha respinto le accuse di razzismo di Mesut Ozil, che ha deciso di...

Le foto della manifestazione contro il Razzismo a Milano : Hanno partecipato almeno 10mila persone, mentre Matteo Salvini incontrava il primo ministro ungherese Viktor Orbán The post Le foto della manifestazione contro il razzismo a Milano appeared first on Il Post.