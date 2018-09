Rasty Kilo di nuovo contro Brumotti | stavolta l' inviato di Striscia risponde VIDEO

Rasty Kilo racconta il suo arresto e parla della depressione post incarcerazione (VIDEO) : Rasty Kilo è tornato in liberta' nel maggio del 2018, dopo una detenzione agli arresti domiciliari durata circa 400 giorni. Era stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine nella primavera del 2017, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In una recente intervista l'autore di 'Soldi e Paura mai avuti' ha spiegato, per la prima volta nel dettaglio, l'esatta dinamica del suo arresto, dilungandosi successivamente nel raccontare il suo ...