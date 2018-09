Raikkonen in Alfa Romeo Sauber

ilgiornale

: Raikkonen torna alla Sauber dopo 18 anni,dove firma un contratto biennale Giovinazzi o Ericsson il suo partner in s… - F1FansClub : Raikkonen torna alla Sauber dopo 18 anni,dove firma un contratto biennale Giovinazzi o Ericsson il suo partner in s… - nocciola68 : RT @doonie: Sono tifoso di Raikkonen, mi dispiace per il fatto che lasci la Ferrari (ma ovviamente capisco la scelta di puntare su Leclerc)… - SigDonuts : @Resta_Simone Buongiorno, Kimi raikkonen correrà con voi per il 2019-2020 la prego con tutto il cuore costruisca un… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il passaggio diinè stato visto dai suoi tifosi come un bicchiere mezzo pieno: la petizione per rivederlo in Ferrari nel 2019 era arrivata a quasi 90 mila firmatari in pochi giorni e le speranze non si erano assopite.Le prestazioni del finlandese si sono dimostrate quest"anno più competitive che mai, soprattutto in quella sfera emotiva risultante così debole per Vettel: proprio per questo il passaggio inè stato percepito da molti come un downgrade all"interno dell"azienda. In realtà, c"è di più.Come avevamo annunciato a maggio, il capo progettista Simone Resta della Ferrari che tanto ha contribuito alla rinascita della vettura F1 di Maranello, è stato trasferito anch"esso allacome nuovo Direttore Tecnico.Entrato in servizio dal primo luglio, in base a sue dichiarazioni a cavallo di Ferragosto si è già messo al lavoro in ottica 2019 sfruttando la base ...