Rai non rinnova contratto con Sky. Da domani Rai 4 non più al canale 104 : A partire da domani giovedì 13 settembre Rai4 non sarà più visualizzabile su Sky. Il contratto triennale per la collocazione del canale sul numero 104 della piattaforma satellitare è infatti in scadenza e non sarà rinnovato. Rai4 è visibile a tutti gli italiani sul canale 21 del digitale terrestre, su Rai Play e Tivùsat ai canali 10 e 110. Chiusa la scorsa stagione televisiva con uno share ...

Sacchi - la replica : "Raiola? Non conosco questa persona" : L'ex ct risponde così al procuratore di Balotelli. "Mancini, serve pazienza. Ancelotti è un maestro, come Sarri"

Rai 4 fuori dal satellite da giovedì 13 settembre : non rinnovato il contratto con Sky : Rai 4 non sarà più visualizzabile su Sky da giovedì 13 settembre. La quarta rete dell'azienda pubblica, "la seconda semigeneralista più seguita in Italia" nella scorsa stagione televisiva, perde la collocazione sul numero 104 del satellite a causa della scadenza del contratto triennale che non verrà rinnovato. Ad annunciarlo un comunicato stampa dell'azienda.Il canale, che trasmette film, serie ed anime ed accoglie le semifinali ...

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? Perché non ti vogliono» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

SALVINI “INCONTRO CON BERLUSCONI NON SOLO SU PRESIDENZA Rai”/ Accordo Centrodestra su Marcello Foa e Regionali : PRESIDENZA Rai, SALVINI ottimista: "vedrò BERLUSCONI, Accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli non sarà a Domenica In : «La Rai le ha offerto troppo poco» : Selvaggia Lucarelli non sarà a Domenica In : il progetto di Mara Venier di averla come opinionista fissa in quella che sarebbe stata una specie di Arena al femminile nel contenitore Domenicale di ...

Uomini e Donne : Mara Fasone Smascherata! Non è la Piccola FiammifeRaia! : Mara Fasone, tronista della nuova stagione di Uomini e Donne Classico, l’hanno fatta passare come una persona sconosciuta al mondo dello showbiz. Siamo proprio sicuri? Ecco chi corteggiava nel salotto dell’amore! Mara Fasone è diventata la nuova tronista nella stagione 2018-2019 di Uomini e Donne. Durante il video di presentazione ha riferito di aver sofferto la fame e di essere cresciuta con molti disagi. Le sue parole sono state ...

F1 – Raikkonen alla Sauber - il team principal Vasseur non sta nella pelle : “un pilastro del nostro progetto” : Il team principal della Sauber ha accolto Raikkonen in squadra, esprimendo la sua soddisfazione per l’ingaggio del finlandese Kimi Raikkonen non aveva nessuna voglia di appendere il casco al chiodo, la decisione di firmare un biennale con la Sauber-Alfa Romeo lo dimostra ampiamente. Photo4/LaPresse Il finlandese lascia la Ferrari dopo cinque anni consecutivi, compiendo una scelta di cuore che lo porta nella scuderia che lo aveva ...

Alle 14 non perdetevi la diretta dedicata a Shadow of the Tomb Raider : Nuovo appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e in particolare con uno dei giochi più interessanti di questo settembre videoludico. A pochi giorni dall'uscita fissata per il 14 settembre abbiamo deciso di dedicare un'intera live a Shadow of the Tomb Raider, la nuova avventura dell'iconica Lara Croft.Dopo aver pubblicato la recensione dell'ultimo capitolo della trilogia iniziata con il reboot del 2013 vi parleremo in dettaglio di Shadow of ...

Ferrari - un ribaltone che fa discutere : ecco perché Raikkonen non andava mandato via : La scuderia di Maranello ha deciso di sostituire Raikkonen con Leclerc, una scelta discutibile che potrebbe costare cara alla ‘Rossa’ Largo ai giovani, questo sarà lo slogan della Ferrari a partire dalla prossima stagione. Via Kimi Raikkonen, alla soglia ormai dei 40 anni, ecco Charles Leclerc pronto a compierne 21. Una scelta difficile e molto importante quella presa dai vertici di Maranello, che hanno seguito la strada ...

Il finale di The Good Doctor non va in onda l’11 settembre : Rai1 rimanda gli ultimi due episodi della serie : Il finale di The Good Doctor non va in onda oggi, 11 settembre, su Rai1 ma è stato rimandato. La rete ha pensato bene di sfruttare gli ottimi ascolti del medical drama con Freddie Highmore per lanciare una delle sue prime fiction "autunnali" ovvero Una Pallottola nel Cuore 3. Dimenticate quindi le corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital, nella California del Sud, e accogliete il tetro ufficio di Bruno, il cronista pronto a risolvere una ...