Quota 100 a 62 anni e 41 di contributi

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Via al progetto100. Il Governo è intenzionato a dare attuazione alla parte del contratto che riguarda la riforma delle pensioni. La lega è già al lavoro per superare la legge Fornero. Salvini è fermamente intenzionato a centrare l’obiettivo. Per raggiungerlo si sono fatte due ipotesi: introdurre100 come ulteriore strumento per la gestione di esuberi aziendali; oppure estenderla ad un numero maggiore di soggetti però con l’introduzione dei paletti (minimo relativo all’età fissato a 64o ricalcolovo dell’assegno previdenziale). Il leader del Carroccio ritiene però che la seconda contenga un limite troppo alto (i 64). A Porta a Porta Il leader del Carroccio è convinto che occorra dare subito un segnale. Per questo motivo spiega, nella trasmissione condotta da Bruno Vespa, il motivo per il quale sia meglio evitare i paletti. ...