“Quei bimbi salvati”. Ezio Greggio - non lo sapeva nessuno. Il gesto da brividi : “È lui o non è lui? Ma certo che è lui…” una frase diventata ormai un vero e proprio marchio di fabbrica per Ezio Greggio, noto conduttore di Striscia La Notizia. A poche settimane al via per la nuova stagione del tg satirico di Antonio Ricci, Ezio si gode l’amore con la sua nuova fiamma. Proprio come Flavio Briatore, anche l’attore e comico italiano ha deciso di vivere un’avventura sentimentale con una donna ...

“Mamma - papà!”. Urla disperate. Quei bimbi in auto - poi la scoperta choc sui genitori : La stagione estiva è caratterizzata da incidenti di ogni tipo. Purtroppo, però, non si tratta solo di terribili impatti mortali che si possono registrare sulle strade italiane. Capita spesso di sentire altre tragiche notizie come il caso dei genitori che dimenticano i piccoli figli in auto. Purtroppo può succedere ed è per questo motivo che, al momento, è in esame una nuova legge in Parlamento affinché si possano rendere obbligatori i sensori da ...

“Quei bimbi trovati così”. Orrore senza precedenti : una scena da brividi : La polizia ha salvato undici bambini che erano tenuti in condizioni disperate in un accampamento in un’area desertica del New Mexico. I minori, di età compresa tra uno e 15 anni, sono stati trovati dallo sceriffo della contea di Taos, Jerry Hogrefe, ”emaciati, affamati, vestiti di stracci e nelle peggiori condizioni igieniche” in una roulotte che cadeva a pezzi senza acqua né elettricità. Il solo cibo disponibile: alcune ...