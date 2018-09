Quali differenze tra iPhone XS | XS Max e iPhone X | vale la pena puntare sui melafonini

Attesa per iPhone 9 - iPhone X Plus e iPhone X2 : Quali differenze con la scheda tecnica? : Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale dei vari iPhone 9, iPhone X Plus e iPhone X2, modelli destinati a far discutere moltissimo nel corso dei prossimi mesi. Ancora non sono chiare le scelte strategiche di Apple per quanto riguarda le rispettive schede tecniche, i prezzi ed il relativo esordio sul mercato di questi dispositivi. A patto che vengano chiamati effettivamente così dalla mela morsicata. Allo stesso tempo, però, oggi 28 ...

The Walking Dead 9 : Whisperer e fumetto - Quali differenze? : The Walking Dead 9 news – I fan di certo stanno contando i giorni in attesa del debutto della nona stagione. Sappiamo già che dovremo attendere fino ai primi di ottobre per poter assistere ai nuovi episodi sulla AMC, ma questo non toglie che è possibile ottenere alcune anticipazioni. The Walking Dead 9 si prepara per presentarci la comunità Whisperer: ci saranno delle differenze con il fumetto? A detta della showrunner Angela Kang sembra ...