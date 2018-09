PUGLIA | MUORE UOMO DI 180 KG | NON C' ERA TAC PER OBESI Presentata interrogazione alla

PUGLIA - obeso non trova una tac adatta al suo peso e muore : L'uomo aveva 45 anni e aveva girato tutta la Puglia prima di morire all'età di 45 anni nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, era obeso e aveva avuto problemi nel trovare una tac adatta al suo pesoLuca Vecchione aveva 45 anni e in tutta la Puglia non ha trovato una tac adatta al suo peso, 180 chili. A riportare la notizia è Il Messaggero che cita anche le parole del fratello che denuncia:"Luca aveva molte patologie, e sarebbe morto ...

Tac per obesi assente in PUGLIA - muore uomo di 180 kg/ Il 45enne non ha potuto fare l'esame e ha perso la vita : muore un uomo di 180 kg in Puglia, non c'era la tac per obesi e non ha potuto fare tutti gli esami necessari. Parla il fratello che racconta quanto accaduto in ospedale.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 22:27:00 GMT)

Pesa 180 chili - ma non trova una Tac adatta in tutta la PUGLIA : muore a 45 anni : Luca Vecchione era ricoverato presso la struttura sanitaria Santissima Annunziata di Taranto dopo una caduta in casa. Non ha potuto effettuare l’accertamento diagnostico dato dalla Tac perché in tutta la Regione non ve ne sono adatti ad una persona del suo peso. Interrogazione di Direzione Italia al governatore Emiliano.Continua a leggere

Pesa 180 chili - ma non trova la Tac adatta in PUGLIA : muore a 45 anni : Luca Vecchione, un 45enne della provincia di Leporano, è morto all'ospedale della Santissima Annunziata di Taranto domenica scorsa. L'uomo era obeso, Pesava 180 chili, e non è...

“Aiuto”. PUGLIA sotto choc : bimbo muore a casa. Cosa è successo : Un’altro bimbo di due anni è morto soffocato da un boccone andatogli di traverso, forse un acino d’uva. È successo a Leporano, in provincia di Taranto. Il piccolo è stato soccorso e condotto nella vicina guardia turistica ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. La tragedia ricorda in maniera impressionante quella costata la vita alla piccola Maria Chiara, meno di venti ...